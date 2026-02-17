Mirra Andreeva - Daria Kasatkina, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Mirra Andreeva - Daria Kasatkina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de febrero de 2026.
La tenista Rusa Mirra Andreeva(7) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Australiana Daria Kasatkina(61) este martes a las 09:30.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/06/2025
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Daria Kasatkina
|20/10/2024
| Ningbo Open (Final)
| Daria Kasatkina
| 2-1 (6-0, 4-6, 6-4)
| Mirra Andreeva
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (3-6, 6-3, 6-7)
| Victoria Mboko
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Magda Linette
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Mirra Andreeva
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Gabriela Ruse
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Mirra Andreeva
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (0-6, 4-6)
| Mirra Andreeva
-Últimos Resultados de Daria Kasatkina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Laura Siegemund
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Daria Kasatkina
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-1 (5-7, 6-1, 6-1)
| Daria Kasatkina
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Daria Kasatkina
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Elise Mertens
|08/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Daria Kasatkina
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-0)
| Moyuka Uchijima
|02/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open (Dieciseisavos de final)
| Daria Kasatkina
| 1-2 (6-7, 6-3, 4-6)
| Simona Waltert