Mirra Andreeva - Daria Kasatkina, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Mirra Andreeva - Daria Kasatkina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships
Mirra Andreeva - Daria Kasatkina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 17 febrero 2026 8:32
Seguir en

Madrid, 17 de febrero de 2026.

La tenista Rusa Mirra Andreeva(7) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Australiana Daria Kasatkina(61) este martes a las 09:30.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/06/2025 Roland Garros WTA (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-3, 7-5) Daria Kasatkina
20/10/2024 Ningbo Open (Final) Daria Kasatkina 2-1 (6-0, 4-6, 6-4) Mirra Andreeva

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) Victoria Mboko
09/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (7-6, 6-1) Magda Linette
25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-4) Mirra Andreeva
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Gabriela Ruse 0-2 (3-6, 4-6) Mirra Andreeva
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 0-2 (0-6, 4-6) Mirra Andreeva

-Últimos Resultados de Daria Kasatkina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Laura Siegemund 0-2 (2-6, 3-6) Daria Kasatkina
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Iga Swiatek 2-1 (5-7, 6-1, 6-1) Daria Kasatkina
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Daria Kasatkina 2-0 (6-4, 6-0) Elise Mertens
08/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Daria Kasatkina 2-1 (4-6, 6-3, 6-0) Moyuka Uchijima
02/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open (Dieciseisavos de final) Daria Kasatkina 1-2 (6-7, 6-3, 4-6) Simona Waltert

Contador

Contenido patrocinado