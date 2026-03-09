Mirra Andreeva - Katerina Siniakova, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Mirra Andreeva - Katerina Siniakova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open
Mirra Andreeva - Katerina Siniakova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 9 marzo 2026 20:02
Seguir en

Madrid, 9 de marzo de 2026.

La tenista Rusa Mirra Andreeva(8) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Checa Katerina Siniakova(44) este lunes a las 21:00.

###WidgetTenis###

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-0, 6-0) Solana Sierra
19/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-2, 5-7, 6-7) Amanda Anisimova
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (7-5, 6-3) Jaqueline Cristian
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 0-0 () Daria Kasatkina
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) Victoria Mboko

-Últimos Resultados de Katerina Siniakova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Katerina Siniakova 2-1 (5-7, 6-4, 7-6) Leylah Fernandez
06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Katerina Siniakova 2-1 (1-6, 6-4, 6-1) Sofia Kenin
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Katerina Siniakova 0-2 (3-6, 5-7) Paula Badosa
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Camila Osorio 2-1 (6-2, 5-7, 6-3) Katerina Siniakova

Contador

Contenido patrocinado