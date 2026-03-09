Mirra Andreeva - Katerina Siniakova, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Mirra Andreeva - Katerina Siniakova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de marzo de 2026.
La tenista Rusa Mirra Andreeva(8) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Checa Katerina Siniakova(44) este lunes a las 21:00.
###WidgetTenis###
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-0, 6-0)
| Solana Sierra
|19/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-2, 5-7, 6-7)
| Amanda Anisimova
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Jaqueline Cristian
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 0-0 ()
| Daria Kasatkina
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (3-6, 6-3, 6-7)
| Victoria Mboko
-Últimos Resultados de Katerina Siniakova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Katerina Siniakova
| 2-1 (5-7, 6-4, 7-6)
| Leylah Fernandez
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Katerina Siniakova
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-1)
| Sofia Kenin
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Katerina Siniakova
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Paula Badosa
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Camila Osorio
| 2-1 (6-2, 5-7, 6-3)
| Katerina Siniakova