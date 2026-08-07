Mirra Andreeva - Leylah Fernandez, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Madrid, 7 de agosto de 2026.
La tenista rusa Mirra Andreeva(5) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo National Bank Open a la tenista canadiense Leylah Fernandez(34) este viernes no antes de las 20:00.
Últimos Resultados de Mirra Andreeva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Karolina Pliskova
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Barbora Krejcikova
| 2-1 (4-6, 7-5, 6-4)
| Mirra Andreeva
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Magda Linette
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Mirra Andreeva
|24/06/2026
| Bad Homburg Open (Octavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Mirra Andreeva
|06/06/2026
| Roland Garros WTA (Final)
| Maja Chwalinska
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Mirra Andreeva
Últimos Resultados de Leylah Fernandez
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Renata Zarazua
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Leylah Fernandez
|29/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Leylah Fernandez
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Alexandra Eala
|27/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Leylah Fernandez
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Magda Linette
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Leylah Fernandez
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Janice Tjen