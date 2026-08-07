Mirra Andreeva - Leylah Fernandez, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 7 agosto 2026 21:52
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Madrid, 7 de agosto de 2026.

La tenista rusa Mirra Andreeva(5) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo National Bank Open a la tenista canadiense Leylah Fernandez(34) este viernes no antes de las 20:00.

Últimos Resultados de Mirra Andreeva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-0, 6-2) Karolina Pliskova
01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Barbora Krejcikova 2-1 (4-6, 7-5, 6-4) Mirra Andreeva
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Magda Linette 0-2 (5-7, 4-6) Mirra Andreeva
24/06/2026 Bad Homburg Open (Octavos de final) Ekaterina Alexandrova 2-0 (6-3, 6-4) Mirra Andreeva
06/06/2026 Roland Garros WTA (Final) Maja Chwalinska 0-2 (3-6, 2-6) Mirra Andreeva

Últimos Resultados de Leylah Fernandez

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Renata Zarazua 0-2 (2-6, 2-6) Leylah Fernandez
29/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Leylah Fernandez 0-2 (2-6, 6-7) Alexandra Eala
27/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Leylah Fernandez 2-0 (6-1, 6-4) Magda Linette
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Leylah Fernandez 0-2 (1-6, 6-7) Janice Tjen

Leylah Fernández convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-4.

Leylah Fernández convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-4.

Mirra Andreeva se lleva el juego y ahora cae por 4-5.

Mirra Andreeva se lleva el juego y ahora cae por 4-5.

Mirra Andreeva consigue romper a Leylah Fernández y ahora solo pierde por 3-5.

Mirra Andreeva consigue romper a Leylah Fernández y ahora solo pierde por 3-5.

Mirra Andreeva se lleva el juego y ahora cae por 2-5.

Mirra Andreeva se lleva el juego y ahora cae por 2-5.

Leylah Fernández convierte el punto de juego y domina ahora 5-1.

Leylah Fernández convierte el punto de juego y domina ahora 5-1.

Mirra Andreeva se lleva el juego y ahora cae por 1-4.

Mirra Andreeva se lleva el juego y ahora cae por 1-4.

Leylah Fernández convierte el punto de juego y domina ahora 4-0.

Leylah Fernández convierte el punto de juego y domina ahora 4-0.

Leylah Fernández rompe el servicio de Mirra Andreeva, tomando una ventaja de 3-0 en el 2.º set.

Leylah Fernández rompe el servicio de Mirra Andreeva, tomando una ventaja de 3-0 en el 2.º set.

Leylah Fernández convierte el punto de juego y domina ahora 2-0.

Leylah Fernández convierte el punto de juego y domina ahora 2-0.

Leylah Fernández rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set.

Leylah Fernández rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set.

Inicio del segundo set. Mirra Andreeva servirá primero.

Inicio del segundo set. Mirra Andreeva servirá primero.

Leylah Fernández convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-1.

Leylah Fernández convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-1.

Leylah Fernández rompe el servicio de Mirra Andreeva y se pone 5-1 por delante.

Leylah Fernández rompe el servicio de Mirra Andreeva y se pone 5-1 por delante.

Leylah Fernández se lleva el juego y domina ahora 4-1.

Leylah Fernández se lleva el juego y domina ahora 4-1.

Leylah Fernández rompe el servicio de Mirra Andreeva y se pone 3-1 por delante.

Leylah Fernández rompe el servicio de Mirra Andreeva y se pone 3-1 por delante.

Leylah Fernández se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Leylah Fernández se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Mirra Andreeva gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Mirra Andreeva gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Leylah Fernández gana el primer juego y domina 1-0

Leylah Fernández gana el primer juego y domina 1-0

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