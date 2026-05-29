Mirra Andreeva - Marie Bouzkova, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Mirra Andreeva - Marie Bouzkova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de mayo de 2026.
La tenista Rusa Mirra Andreeva(8) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista checa Marie Bouzkova(28) este viernes a las 13:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Marie Bouzkova
|13/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Marie Bouzkova
|24/04/2025
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Marie Bouzkova
|12/01/2025
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Marie Bouzkova
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Mirra Andreeva
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (3-6, 6-1, 6-1)
| Marina Bassols Ribera
|24/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Fiona Ferro
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-4)
| Mirra Andreeva
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Elise Mertens
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Mirra Andreeva
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Viktorija Golubic
| 1-2 (1-6, 6-4, 0-6)
| Mirra Andreeva
-Últimos Resultados de Marie Bouzkova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Francesca Jones
| 0-2 (0-6, 6-7)
| Marie Bouzkova
|24/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Lucia Bronzetti
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Marie Bouzkova
|21/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Cuartos de final)
| Marie Bouzkova
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Ann Li
|20/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Octavos de final)
| Marie Bouzkova
| 0-0 (3-1)
| Oleksandra Oliynykova
|18/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Dieciseisavos de final)
| Marie Bouzkova
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Katerina Siniakova