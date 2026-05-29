Mirra Andreeva - Marie Bouzkova, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Mirra Andreeva - Marie Bouzkova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros WTA
Mirra Andreeva - Marie Bouzkova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 29 mayo 2026 12:34
Seguir en

Madrid, 29 de mayo de 2026.

La tenista Rusa Mirra Andreeva(8) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista checa Marie Bouzkova(28) este viernes a las 13:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (7-6, 6-2) Marie Bouzkova
13/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-3, 6-1) Marie Bouzkova
24/04/2025 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-3, 6-4) Marie Bouzkova
12/01/2025 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Marie Bouzkova 0-2 (3-6, 3-6) Mirra Andreeva

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Mirra Andreeva 2-1 (3-6, 6-1, 6-1) Marina Bassols Ribera
24/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-3, 6-3) Fiona Ferro
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Coco Gauff 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) Mirra Andreeva
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Elise Mertens 0-2 (3-6, 3-6) Mirra Andreeva
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Viktorija Golubic 1-2 (1-6, 6-4, 0-6) Mirra Andreeva

-Últimos Resultados de Marie Bouzkova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Francesca Jones 0-2 (0-6, 6-7) Marie Bouzkova
24/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Lucia Bronzetti 0-2 (3-6, 1-6) Marie Bouzkova
21/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Cuartos de final) Marie Bouzkova 0-2 (3-6, 5-7) Ann Li
20/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Octavos de final) Marie Bouzkova 0-0 (3-1) Oleksandra Oliynykova
18/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Dieciseisavos de final) Marie Bouzkova 2-0 (7-6, 6-3) Katerina Siniakova

Contador

Contenido patrocinado