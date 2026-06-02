Mirra Andreeva - Sorana Cirstea, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Mirra Andreeva - Sorana Cirstea: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de junio de 2026.
La tenista rusa Mirra Andreeva(8) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista rumana Sorana Cirstea(18) este martes a las 11:00.
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/05/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Jil Teichmann
|29/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Marie Bouzkova
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (3-6, 6-1, 6-1)
| Marina Bassols Ribera
|24/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Fiona Ferro
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-4)
| Mirra Andreeva
-Últimos Resultados de Sorana Cirstea.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/05/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Sorana Cirstea
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Xiyu Wang
|29/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Solana Sierra
| 0-2 (0-6, 0-6)
| Sorana Cirstea
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Eva Lys
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Sorana Cirstea
|24/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Ksenia Efremova
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Sorana Cirstea
|14/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Semifinal)
| Sorana Cirstea
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Coco Gauff