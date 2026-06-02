Mirra Andreeva - Sorana Cirstea, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Mirra Andreeva - Sorana Cirstea: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Roland Garros WTA
Mirra Andreeva - Sorana Cirstea: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 2 junio 2026 10:00
Seguir en

Madrid, 2 de junio de 2026.

La tenista rusa Mirra Andreeva(8) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista rumana Sorana Cirstea(18) este martes a las 11:00.

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/05/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-3, 6-2) Jil Teichmann
29/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-4, 6-2) Marie Bouzkova
27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Mirra Andreeva 2-1 (3-6, 6-1, 6-1) Marina Bassols Ribera
24/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-3, 6-3) Fiona Ferro
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Coco Gauff 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) Mirra Andreeva

-Últimos Resultados de Sorana Cirstea.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/05/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Sorana Cirstea 2-0 (6-3, 7-6) Xiyu Wang
29/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Solana Sierra 0-2 (0-6, 0-6) Sorana Cirstea
27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Eva Lys 0-2 (3-6, 0-6) Sorana Cirstea
24/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Ksenia Efremova 0-2 (3-6, 1-6) Sorana Cirstea
14/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Semifinal) Sorana Cirstea 0-2 (4-6, 3-6) Coco Gauff

Contador

Contenido patrocinado