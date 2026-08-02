Moyuka Uchijima - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Moyuka Uchijima - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de agosto de 2026.
La tenista japonesa Moyuka Uchijima(107) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo National Bank Open a la tenista española Cristina Bucsa(40) este domingo no antes de las 18:30.
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Últimos Resultados de Moyuka Uchijima
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/08/2026
| National Bank Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Moyuka Uchijima
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Himeno Sakatsume
|30/07/2026
| Vancouver (Cuartos de final)
| Moyuka Uchijima
| 1-2 (4-6, 7-6, 3-6)
| Maddison Inglis
|29/07/2026
| Vancouver (Octavos de final)
| Moyuka Uchijima
| 2-1 (2-6, 6-4, 7-5)
| Hayu Kinoshita
|29/07/2026
| Vancouver (Dieciseisavos de final)
| Moyuka Uchijima
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Miho Kuramochi
|20/07/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Anna Bondar
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Moyuka Uchijima
Últimos Resultados de Cristina Bucsa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 1-2 (7-5, 6-7, 0-6)
| Polina Kudermetova
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Susan Bandecchi
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-4)
| Cristina Bucsa
|19/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Dieciseisavos de final)
| Shuai Zhang
| 2-1 (2-6, 7-6, 7-5)
| Cristina Bucsa