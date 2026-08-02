Moyuka Uchijima - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Moyuka Uchijima - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de National Bank Open
Moyuka Uchijima - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 2 agosto 2026 17:31
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Madrid, 2 de agosto de 2026.

La tenista japonesa Moyuka Uchijima(107) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo National Bank Open a la tenista española Cristina Bucsa(40) este domingo no antes de las 18:30.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Moyuka Uchijima

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/08/2026 National Bank Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Moyuka Uchijima 2-0 (6-2, 6-4) Himeno Sakatsume
30/07/2026 Vancouver (Cuartos de final) Moyuka Uchijima 1-2 (4-6, 7-6, 3-6) Maddison Inglis
29/07/2026 Vancouver (Octavos de final) Moyuka Uchijima 2-1 (2-6, 6-4, 7-5) Hayu Kinoshita
29/07/2026 Vancouver (Dieciseisavos de final) Moyuka Uchijima 2-0 (6-1, 6-4) Miho Kuramochi
20/07/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Anna Bondar 2-0 (7-5, 6-4) Moyuka Uchijima

Últimos Resultados de Cristina Bucsa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 1-2 (7-5, 6-7, 0-6) Polina Kudermetova
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Susan Bandecchi 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) Cristina Bucsa
19/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Dieciseisavos de final) Shuai Zhang 2-1 (2-6, 7-6, 7-5) Cristina Bucsa

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