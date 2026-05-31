Nehira Sanon - Tereza Hermanova, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Girls

Nehira Sanon - Tereza Hermanova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de mayo de 2026.

La tenista francesa Nehira Sanon(1332) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Girls a la tenista checa Tereza Hermanova(0) este domingo a las 17:00.

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-Últimos Resultados de Nehira Sanon.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 01/06/2025 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Nehira Sanon 1-2 (7-5, 1-6, 3-6) Julie Pastikova

-Últimos Resultados de Tereza Hermanova.