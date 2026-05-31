Nehira Sanon - Tereza Hermanova, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Girls

Nehira Sanon - Tereza Hermanova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de mayo de 2026.
La tenista francesa Nehira Sanon(1332) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Girls a la tenista checa Tereza Hermanova(0) este domingo a las 17:00.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Nehira Sanon.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/06/2025
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Nehira Sanon
| 1-2 (7-5, 1-6, 3-6)
| Julie Pastikova
-Últimos Resultados de Tereza Hermanova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Polina Skliar
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Tereza Hermanova