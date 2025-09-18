Newcastle - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Newcastle - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Champions
Onces Iniciales confirmados: Newcastle - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Champions- ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 18 septiembre 2025 20:34

Madrid, 18 de septiembre de 2025.

El Newcastle, se enfrenta en la jornada 1 de Champions en el St James' Park ante el Barcelona este jueves a las 21:00.

-Onces iniciales confirmados.
NEWCASTLE: Nick Pope; Kieran Trippier, Fabian Schaer, Daniel Burn, Valentino Livramento; Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Elanga, Anthony Gordon, Harvey Barnes.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Frenkie de Jong, Pedri, Raphinha, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.

-Últimos Resultados del Newcastle.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/12/2023 Champions Newcastle United 1-2 AC Milan
28/11/2023 Champions Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle United
07/11/2023 Champions Borussia Dortmund 2-0 Newcastle United
25/10/2023 Champions Newcastle United 0-1 Borussia Dortmund
04/10/2023 Champions Newcastle United 4-1 Paris Saint-Germain

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia
31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona
23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona
16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona
25/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Barcelona
Contador