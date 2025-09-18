Newcastle - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 18 de septiembre de 2025.
El Newcastle, se enfrenta en la jornada 1 de Champions en el St James' Park ante el Barcelona este jueves a las 21:00.
-Onces iniciales confirmados.
NEWCASTLE: Nick Pope; Kieran Trippier, Fabian Schaer, Daniel Burn, Valentino Livramento; Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Elanga, Anthony Gordon, Harvey Barnes.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Frenkie de Jong, Pedri, Raphinha, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.
-Últimos Resultados del Newcastle.
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|13/12/2023
|Champions
|Newcastle United
|1-2
|AC Milan
|28/11/2023
|Champions
|Paris Saint-Germain
|1-1
|Newcastle United
|07/11/2023
|Champions
|Borussia Dortmund
|2-0
|Newcastle United
|25/10/2023
|Champions
|Newcastle United
|0-1
|Borussia Dortmund
|04/10/2023
|Champions
|Newcastle United
|4-1
|Paris Saint-Germain
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|14/09/2025
|LaLiga
|Barcelona
|6-0
|Valencia
|31/08/2025
|LaLiga
|Rayo
|1-1
|Barcelona
|23/08/2025
|LaLiga
|Levante
|2-3
|Barcelona
|16/08/2025
|LaLiga
|Mallorca
|0-3
|Barcelona
|25/05/2025
|LaLiga
|Athletic Bilbao
|0-3
|Barcelona