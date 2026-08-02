Nicolas Mejia - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Nicolas Mejia - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de agosto de 2026.
El tenista Colombiano Nicolas Mejia(131) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo National Bank Open al tenista español Martin Landaluce(63) este domingo no antes de las 18:30.
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Últimos Resultados de Nicolas Mejia
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/08/2026
| National Bank Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Marco Trungelliti
| 1-2 (6-7, 6-3, 1-6)
| Nicolas Mejia
|26/07/2026
| Los Cabos Open, Qualification (Octavos de final)
| Nicolas Mejia
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Alex Hernandez
|12/07/2026
| Bogota (Final)
| Nicolas Mejia
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Matias Soto
|11/07/2026
| Bogota (Semifinal)
| Nicolas Mejia
| 2-1 (6-4, 5-7, 6-1)
| Juan Pablo Varillas
|10/07/2026
| Bogota (Cuartos de final)
| Nicolas Mejia
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Hernan Casanova
Últimos Resultados de Martin Landaluce
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/07/2026
| Los Cabos Open (Dieciseisavos de final)
| Michael Zheng
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Martin Landaluce
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Soon-Woo Kwon
| 3-0 (6-4, 6-3, 6-3)
| Martin Landaluce
|22/06/2026
| Mallorca Championships (Dieciseisavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 2-1 (6-3, 1-6, 7-5)
| Martin Landaluce
|15/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Terence Atmane
| 2-1 (6-3, 3-6, 7-6)
| Martin Landaluce
|14/06/2026
| Halle Open, Qualification (Cuartos de final)
| Martin Landaluce
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Tom Gentzsch