Nicolas Mejia - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Nicolas Mejia - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de National Bank Open
Nicolas Mejia - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 2 agosto 2026 17:32
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Madrid, 2 de agosto de 2026.

El tenista Colombiano Nicolas Mejia(131) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo National Bank Open al tenista español Martin Landaluce(63) este domingo no antes de las 18:30.

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Últimos Resultados de Nicolas Mejia

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/08/2026 National Bank Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Marco Trungelliti 1-2 (6-7, 6-3, 1-6) Nicolas Mejia
26/07/2026 Los Cabos Open, Qualification (Octavos de final) Nicolas Mejia 0-2 (5-7, 2-6) Alex Hernandez
12/07/2026 Bogota (Final) Nicolas Mejia 2-0 (6-1, 7-5) Matias Soto
11/07/2026 Bogota (Semifinal) Nicolas Mejia 2-1 (6-4, 5-7, 6-1) Juan Pablo Varillas
10/07/2026 Bogota (Cuartos de final) Nicolas Mejia 2-0 (6-3, 6-2) Hernan Casanova

Últimos Resultados de Martin Landaluce

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/07/2026 Los Cabos Open (Dieciseisavos de final) Michael Zheng 2-0 (6-4, 6-3) Martin Landaluce
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Soon-Woo Kwon 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) Martin Landaluce
22/06/2026 Mallorca Championships (Dieciseisavos de final) Jan-Lennard Struff 2-1 (6-3, 1-6, 7-5) Martin Landaluce
15/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Terence Atmane 2-1 (6-3, 3-6, 7-6) Martin Landaluce
14/06/2026 Halle Open, Qualification (Cuartos de final) Martin Landaluce 2-0 (7-5, 6-4) Tom Gentzsch

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