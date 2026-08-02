Nicolas Mejia - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Nicolas Mejia - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 2 de agosto de 2026.

El tenista Colombiano Nicolas Mejia(131) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo National Bank Open al tenista español Martin Landaluce(63) este domingo no antes de las 18:30.

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Últimos Resultados de Nicolas Mejia

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 01/08/2026 National Bank Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Marco Trungelliti 1-2 (6-7, 6-3, 1-6) Nicolas Mejia 26/07/2026 Los Cabos Open, Qualification (Octavos de final) Nicolas Mejia 0-2 (5-7, 2-6) Alex Hernandez 12/07/2026 Bogota (Final) Nicolas Mejia 2-0 (6-1, 7-5) Matias Soto 11/07/2026 Bogota (Semifinal) Nicolas Mejia 2-1 (6-4, 5-7, 6-1) Juan Pablo Varillas 10/07/2026 Bogota (Cuartos de final) Nicolas Mejia 2-0 (6-3, 6-2) Hernan Casanova

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