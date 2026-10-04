Nikola Bartunkova - Aryna Sabalenka, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Madrid, 4 de octubre de 2026.
La tenista checa Nikola Bartunkova(34) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open a la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(2) este domingo no antes de las 05:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/06/2026
| Grass Court Championships (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (2-6, 7-6, 6-4)
| Nikola Bartunkova
Últimos Resultados de Nikola Bartunkova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Nikola Bartunkova
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Magdalena Frech
|05/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Nikola Bartunkova
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Nikola Bartunkova
| 2-1 (6-7, 6-2, 6-3)
| Tatjana Maria
|02/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Nikola Bartunkova
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Mayar Sherif
|29/08/2026
| Monterrey Open (Semifinal)
| Nikola Bartunkova
| 1-2 (6-1, 4-6, 2-6)
| Elise Mertens
Últimos Resultados de Aryna Sabalenka
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Renata Zarazua
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Aryna Sabalenka
|12/09/2026
| US Open WTA (Final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 7-5, 2-6)
| Elena Rybakina
|11/09/2026
| US Open WTA (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Jessica Pegula
|08/09/2026
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (7-6, 3-6, 7-6)
| Linda Noskova
|06/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Taylor Townsend