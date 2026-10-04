Nikola Bartunkova - Aryna Sabalenka, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 4 octubre 2026 5:27
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Madrid, 4 de octubre de 2026.

La tenista checa Nikola Bartunkova(34) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open a la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(2) este domingo no antes de las 05:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/06/2026 Grass Court Championships (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-1 (2-6, 7-6, 6-4) Nikola Bartunkova

Últimos Resultados de Nikola Bartunkova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Nikola Bartunkova 2-0 (6-2, 6-2) Magdalena Frech
05/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-2, 7-6) Nikola Bartunkova
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Nikola Bartunkova 2-1 (6-7, 6-2, 6-3) Tatjana Maria
02/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Nikola Bartunkova 2-0 (6-1, 6-2) Mayar Sherif
29/08/2026 Monterrey Open (Semifinal) Nikola Bartunkova 1-2 (6-1, 4-6, 2-6) Elise Mertens

Últimos Resultados de Aryna Sabalenka

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Renata Zarazua 0-2 (1-6, 3-6) Aryna Sabalenka
12/09/2026 US Open WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 7-5, 2-6) Elena Rybakina
11/09/2026 US Open WTA (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-2) Jessica Pegula
08/09/2026 US Open WTA (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-1 (7-6, 3-6, 7-6) Linda Noskova
06/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-3) Taylor Townsend

Aryna Sabalenka convierte el punto de juego y ahora está 2-3 por detrás.

Aryna Sabalenka convierte el punto de juego y ahora está 2-3 por detrás.

Nikola Bartunkova se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Nikola Bartunkova se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Aryna Sabalenka convierte el punto de juego y ahora está 1-2 por detrás.

Aryna Sabalenka convierte el punto de juego y ahora está 1-2 por detrás.

Nikola Bartunkova se lleva el juego y domina ahora 2-0.

Nikola Bartunkova se lleva el juego y domina ahora 2-0.

¡Break para Nikola Bartunkova en el juego inicial del primer set!

¡Break para Nikola Bartunkova en el juego inicial del primer set!

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