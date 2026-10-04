Nikola Bartunkova - Aryna Sabalenka, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Madrid, 4 de octubre de 2026.

La tenista checa Nikola Bartunkova(34) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open a la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(2) este domingo no antes de las 05:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 19/06/2026 Grass Court Championships (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-1 (2-6, 7-6, 6-4) Nikola Bartunkova

Últimos Resultados de Nikola Bartunkova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Nikola Bartunkova 2-0 (6-2, 6-2) Magdalena Frech 05/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-2, 7-6) Nikola Bartunkova 03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Nikola Bartunkova 2-1 (6-7, 6-2, 6-3) Tatjana Maria 02/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Nikola Bartunkova 2-0 (6-1, 6-2) Mayar Sherif 29/08/2026 Monterrey Open (Semifinal) Nikola Bartunkova 1-2 (6-1, 4-6, 2-6) Elise Mertens

Últimos Resultados de Aryna Sabalenka