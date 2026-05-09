Nikoloz Basilashvili - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Nikoloz Basilashvili - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Nikoloz Basilashvili - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 9 mayo 2026 13:02
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Madrid, 9 de mayo de 2026.

El tenista georgiano Nikoloz Basilashvili(117) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista estadounidense Ben Shelton(6) este sábado a las 14:00.

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-Últimos Resultados de Nikoloz Basilashvili.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Nikoloz Basilashvili 2-1 (6-4, 2-6, 6-3) Daniel Merida Aguilar
05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Rinky Hijikata 0-2 (3-6, 2-6) Nikoloz Basilashvili
04/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final) Elmer Moeller 1-2 (6-4, 2-6, 6-7) Nikoloz Basilashvili
28/04/2026 Mauthausen (Dieciseisavos de final) Nikoloz Basilashvili 0-2 (3-6, 4-6) Sandro Kopp
22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Nikoloz Basilashvili 0-2 (6-7, 6-7) Sebastian Ofner

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) Dino Prizmic
19/04/2026 BMW Open (Final) Flavio Cobolli 0-2 (2-6, 5-7) Ben Shelton
18/04/2026 BMW Open (Semifinal) Alex Molcan 0-2 (3-6, 4-6) Ben Shelton
17/04/2026 BMW Open (Cuartos de final) Joao Fonseca 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) Ben Shelton
15/04/2026 BMW Open (Octavos de final) Alexander Blockx 0-2 (4-6, 6-7) Ben Shelton

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