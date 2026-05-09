Nikoloz Basilashvili - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Nikoloz Basilashvili - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de mayo de 2026.
El tenista georgiano Nikoloz Basilashvili(117) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista estadounidense Ben Shelton(6) este sábado a las 14:00.
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-Últimos Resultados de Nikoloz Basilashvili.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Nikoloz Basilashvili
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-3)
| Daniel Merida Aguilar
|05/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir)
| Rinky Hijikata
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Nikoloz Basilashvili
|04/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final)
| Elmer Moeller
| 1-2 (6-4, 2-6, 6-7)
| Nikoloz Basilashvili
|28/04/2026
| Mauthausen (Dieciseisavos de final)
| Nikoloz Basilashvili
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Sandro Kopp
|22/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Nikoloz Basilashvili
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Sebastian Ofner
-Últimos Resultados de Ben Shelton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (4-6, 7-6, 6-7)
| Dino Prizmic
|19/04/2026
| BMW Open (Final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Ben Shelton
|18/04/2026
| BMW Open (Semifinal)
| Alex Molcan
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Ben Shelton
|17/04/2026
| BMW Open (Cuartos de final)
| Joao Fonseca
| 1-2 (3-6, 6-3, 3-6)
| Ben Shelton
|15/04/2026
| BMW Open (Octavos de final)
| Alexander Blockx
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Ben Shelton