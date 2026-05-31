Ninon Carpentier - Yu-Chen Lin, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Girls

Ninon Carpentier - Yu-Chen Lin: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de mayo de 2026.
La tenista francesa Ninon Carpentier(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Girls a la tenista taiwanesa Yu-Chen Lin(0) este domingo a las 17:00.
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-Últimos Resultados de Yu-Chen Lin.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Ruien Zhang
| 2-1 (6-1, 4-6, 6-2)
| Yu-Chen Lin
|24/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Carrie-Anne Hoo
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Yu-Chen Lin