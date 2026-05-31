Ninon Carpentier - Yu-Chen Lin, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Girls

Ninon Carpentier - Yu-Chen Lin: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Girls
Ninon Carpentier - Yu-Chen Lin: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 31 mayo 2026 16:01
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Madrid, 31 de mayo de 2026.

La tenista francesa Ninon Carpentier(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Girls a la tenista taiwanesa Yu-Chen Lin(0) este domingo a las 17:00.

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-Últimos Resultados de Yu-Chen Lin.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Ruien Zhang 2-1 (6-1, 4-6, 6-2) Yu-Chen Lin
24/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Carrie-Anne Hoo 0-2 (2-6, 6-7) Yu-Chen Lin

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