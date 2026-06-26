Noruega 0 - 1 Francia, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 26 de junio de 2026.

La selección de Noruega, situada en la segunda posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el Gillette Stadium de Boston (Foxborough), en EE. UU. ante Francia este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 2 como local contra Senegal, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Francia ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada como local contra Irak, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

NORUEGA: Egil Selvik; Fredrik Aursnes, Henrik Falchener, Leo Oestigard, Fredrik Andre Bjoerkan; Patrick Berg, Kristian Thorstvedt, Oscar Bobb, Thelo Aasgaard, Andreas Schjelderup, Joergen Strand Larsen.

FRANCIA: Mike Maignan; Jules Kounde, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; Aurelien Tchouameni, Manu Kone, Michael Olise, Ousmane Dembele, Desire Doue, Kylian Mbappe.

-Últimos Resultados de Noruega.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/06/2026 World Cup Grp. I Norway 3-2 Senegal 17/06/2026 World Cup Grp. I Iraq 1-4 Norway

-Últimos Resultados de Francia.