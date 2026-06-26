Noruega 0 - 1 Francia, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 26 junio 2026 21:08
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Madrid, 26 de junio de 2026.

La selección de Noruega, situada en la segunda posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el Gillette Stadium de Boston (Foxborough), en EE. UU. ante Francia este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 2 como local contra Senegal, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Francia ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada como local contra Irak, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
NORUEGA: Egil Selvik; Fredrik Aursnes, Henrik Falchener, Leo Oestigard, Fredrik Andre Bjoerkan; Patrick Berg, Kristian Thorstvedt, Oscar Bobb, Thelo Aasgaard, Andreas Schjelderup, Joergen Strand Larsen.
FRANCIA: Mike Maignan; Jules Kounde, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; Aurelien Tchouameni, Manu Kone, Michael Olise, Ousmane Dembele, Desire Doue, Kylian Mbappe.

-Últimos Resultados de Noruega.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/06/2026 World Cup Grp. I Norway 3-2 Senegal
17/06/2026 World Cup Grp. I Iraq 1-4 Norway

-Últimos Resultados de Francia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/06/2026 World Cup Grp. I France 3-0 Iraq
16/06/2026 World Cup Grp. I France 3-1 Senegal

7' Francia ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?

7' Kylian Mbappe crea una ocasión de gol para su compañero.

7' Asistencia de Kylian Mbappe en el gol.

7' ¡G O O O O O O L! - ¡Ousmane Dembele anota con la pierna derecha!

7' Francia intenta crear peligro.

6' El árbitro pita tiro libre a Andreas Schjelderup (Noruega) por zancadillear a Jules Kounde.

6' Thelo Aasgaard hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

5' Desire Doue dispara desde fuera del área, pero Egil Selvik logra controlar el balón.

5' Posesión de balón: Noruega: 26 %, Francia: 74 %.

5' Michael Olise (Francia) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

5' Henrik Falchener Noruega intercepta un centro dirigido al área.

5' Buen disparo de Manu Kone que va a puerta, pero detiene el portero.

5' Patrick Berg alivia la presión con un despeje.

4' Francia intenta crear peligro.

4' Francia saca de banda en la mitad del campo rival.

4' Leo Oestigard alivia la presión con un despeje.

4' Francia intenta crear peligro.

3' Fredrik Andre Bjoerkan alivia la presión con un despeje.

3' Aurelien Tchouameni hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

3' Noruega saca de banda en su mitad del campo.

3' Se reanuda el juego con un bote neutral.

2' El juego se detiene después de que el balón haya sido tocado por el árbitro.

2' Francia intenta crear peligro.

2' Francia tiene el control del balón.

1' Andreas Schjelderup hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' ¡AL LARGUERO! ¡Un disparo de Kylian Mbappe va al travesaño!

1' Francia inicia un contraataque.

1' Grave error defensivo cometido por Leo Oestigard.

1' Joergen Strand Larsen se impone a Maxence Lacroix en un duelo aéreo.

1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.

1' Meteorología: cielo nublado.

1' Noruega saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

0' Bienvenidos a Gillette Stadium. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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