Novak Djokovic - Aleksandar Kovacevic, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Novak Djokovic - Aleksandar Kovacevic: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de marzo de 2026.

El tenista Serbio Novak Djokovic(3) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Estadounidense Aleksandar Kovacevic(72) este lunes a las 19:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/05/2023 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Novak Djokovic 3-0 (6-3, 6-2, 7-6) Aleksandar Kovacevic

-Últimos Resultados de Novak Djokovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Novak Djokovic 2-1 (4-6, 6-1, 6-2) Kamil Majchrzak 01/02/2026 Australian Open ATP (Final) Carlos Alcaraz 3-1 (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) Novak Djokovic 30/01/2026 Australian Open ATP (Semifinal) Novak Djokovic 3-2 (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4) Jannik Sinner 28/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-4, 6-3, 1-3) Novak Djokovic 26/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Jakub Mensik 0-0 () Novak Djokovic

-Últimos Resultados de Aleksandar Kovacevic.