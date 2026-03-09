Novak Djokovic - Aleksandar Kovacevic, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Novak Djokovic - Aleksandar Kovacevic: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de marzo de 2026.
El tenista Serbio Novak Djokovic(3) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Estadounidense Aleksandar Kovacevic(72) este lunes a las 19:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/05/2023
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Novak Djokovic
| 3-0 (6-3, 6-2, 7-6)
| Aleksandar Kovacevic
-Últimos Resultados de Novak Djokovic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Novak Djokovic
| 2-1 (4-6, 6-1, 6-2)
| Kamil Majchrzak
|01/02/2026
| Australian Open ATP (Final)
| Carlos Alcaraz
| 3-1 (2-6, 6-2, 6-3, 7-5)
| Novak Djokovic
|30/01/2026
| Australian Open ATP (Semifinal)
| Novak Djokovic
| 3-2 (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4)
| Jannik Sinner
|28/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (6-4, 6-3, 1-3)
| Novak Djokovic
|26/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Jakub Mensik
| 0-0 ()
| Novak Djokovic
-Últimos Resultados de Aleksandar Kovacevic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Aleksandar Kovacevic
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Corentin Moutet
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Aleksandar Kovacevic
|26/02/2026
| Mexican Open (Octavos de final)
| Frances Tiafoe
| 2-1 (6-4, 3-6, 7-6)
| Aleksandar Kovacevic
|24/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Adam Walton
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Aleksandar Kovacevic
|17/02/2026
| Delray Beach Open (Dieciseisavos de final)
| Aleksandar Kovacevic
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Zachary Svajda