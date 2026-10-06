Novak Djokovic - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Novak Djokovic - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de octubre de 2026.
El tenista Novak Djokovic(11) se enfrenta en Final del torneo China Open al tenista Alex de Minaur(9) este martes no antes de las 13:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/07/2025
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 1-3 (6-1, 4-6, 4-6, 4-6)
| Novak Djokovic
|10/07/2024
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 0-0 ()
| Novak Djokovic
|12/04/2024
| Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final)
| Novak Djokovic
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Alex de Minaur
|03/01/2024
| United Cup, Final Stage (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Novak Djokovic
|23/01/2023
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-3 (2-6, 1-6, 2-6)
| Novak Djokovic
Últimos Resultados de Novak Djokovic
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/10/2026
| China Open (Semifinal)
| Novak Djokovic
| 1-0 (7-5, 5-3)
| Daniil Medvedev
|04/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-4, 4-6, 4-6)
| Novak Djokovic
|02/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Yunchaokete Bu
| 1-2 (6-4, 6-7, 2-6)
| Novak Djokovic
|30/09/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Nuno Borges
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Novak Djokovic
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Mariano Navone
| 3-2 (7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1)
| Novak Djokovic
Últimos Resultados de Alex de Minaur
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/10/2026
| China Open (Semifinal)
| Alex de Minaur
| 1-0 (6-4, 3-2)
| Hubert Hurkacz
|04/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (1-6, 6-2, 6-3)
| Andrey Rublev
|03/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (3-6, 7-6, 7-5)
| Quentin Halys
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Mariano Navone
|26/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-2, 6-7, 9-11)
| Alex de Minaur