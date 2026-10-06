Novak Djokovic - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Novak Djokovic - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Final de China Open
Novak Djokovic - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 6 octubre 2026 12:02
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Madrid, 6 de octubre de 2026.

El tenista Novak Djokovic(11) se enfrenta en Final del torneo China Open al tenista Alex de Minaur(9) este martes no antes de las 13:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/07/2025 Wimbledon ATP (Octavos de final) Alex de Minaur 1-3 (6-1, 4-6, 4-6, 4-6) Novak Djokovic
10/07/2024 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Alex de Minaur 0-0 () Novak Djokovic
12/04/2024 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Novak Djokovic 2-0 (7-5, 6-4) Alex de Minaur
03/01/2024 United Cup, Final Stage (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-4, 6-4) Novak Djokovic
23/01/2023 Australian Open ATP (Octavos de final) Alex de Minaur 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) Novak Djokovic

Últimos Resultados de Novak Djokovic

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/10/2026 China Open (Semifinal) Novak Djokovic 1-0 (7-5, 5-3) Daniil Medvedev
04/10/2026 China Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) Novak Djokovic
02/10/2026 China Open (Octavos de final) Yunchaokete Bu 1-2 (6-4, 6-7, 2-6) Novak Djokovic
30/09/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Nuno Borges 0-2 (3-6, 6-7) Novak Djokovic
31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Mariano Navone 3-2 (7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1) Novak Djokovic

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/10/2026 China Open (Semifinal) Alex de Minaur 1-0 (6-4, 3-2) Hubert Hurkacz
04/10/2026 China Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-1 (1-6, 6-2, 6-3) Andrey Rublev
03/10/2026 China Open (Octavos de final) Alex de Minaur 2-1 (3-6, 7-6, 7-5) Quentin Halys
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-2) Mariano Navone
26/09/2026 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 1-2 (6-2, 6-7, 9-11) Alex de Minaur
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