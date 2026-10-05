Novak Djokovic - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Madrid, 5 de octubre de 2026.
El tenista serbio Novak Djokovic(11) se enfrenta en Semifinal del torneo China Open al tenista Ruso Daniil Medvedev(5) este lunes no antes de las 13:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/09/2023
| US Open ATP (Final)
| Daniil Medvedev
| 0-3 (3-6, 6-7, 3-6)
| Novak Djokovic
|03/03/2023
| Dubai Tennis Championships (Semifinal)
| Novak Djokovic
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Daniil Medvedev
|07/01/2023
| Adelaide International 1 (Semifinal)
| Novak Djokovic
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Daniil Medvedev
Últimos Resultados de Novak Djokovic
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-4, 4-6, 4-6)
| Novak Djokovic
|02/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Yunchaokete Bu
| 1-2 (6-4, 6-7, 2-6)
| Novak Djokovic
|30/09/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Nuno Borges
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Novak Djokovic
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Mariano Navone
| 3-2 (7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1)
| Novak Djokovic
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Novak Djokovic
| 1-2 (6-2, 4-6, 4-6)
| Thiago Agustin Tirante
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Francisco Cerundolo
|03/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Jan-Lennard Struff
|02/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Pablo Carreno Busta
|29/09/2026
| Hangzhou Open (Final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Andrey Rublev
|28/09/2026
| Hangzhou Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Roman Safiullin