Novak Djokovic - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 5 octubre 2026 13:54
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Madrid, 5 de octubre de 2026.

El tenista serbio Novak Djokovic(11) se enfrenta en Semifinal del torneo China Open al tenista Ruso Daniil Medvedev(5) este lunes no antes de las 13:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/09/2023 US Open ATP (Final) Daniil Medvedev 0-3 (3-6, 6-7, 3-6) Novak Djokovic
03/03/2023 Dubai Tennis Championships (Semifinal) Novak Djokovic 0-2 (4-6, 4-6) Daniil Medvedev
07/01/2023 Adelaide International 1 (Semifinal) Novak Djokovic 2-0 (6-3, 6-4) Daniil Medvedev

Últimos Resultados de Novak Djokovic

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/10/2026 China Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) Novak Djokovic
02/10/2026 China Open (Octavos de final) Yunchaokete Bu 1-2 (6-4, 6-7, 2-6) Novak Djokovic
30/09/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Nuno Borges 0-2 (3-6, 6-7) Novak Djokovic
31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Mariano Navone 3-2 (7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1) Novak Djokovic
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Novak Djokovic 1-2 (6-2, 4-6, 4-6) Thiago Agustin Tirante

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/10/2026 China Open (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-0 (7-6, 6-3) Francisco Cerundolo
03/10/2026 China Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-3) Jan-Lennard Struff
02/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-2) Pablo Carreno Busta
29/09/2026 Hangzhou Open (Final) Daniil Medvedev 2-0 (7-5, 6-4) Andrey Rublev
28/09/2026 Hangzhou Open (Semifinal) Daniil Medvedev 2-0 (7-5, 6-4) Roman Safiullin

Daniil Medvedev rompe el servicio de Novak Djokovic y se pone 3-2 por delante.

Daniil Medvedev rompe el servicio de Novak Djokovic y se pone 3-2 por delante.

Daniil Medvedev gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Daniil Medvedev gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Novak Djokovic se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Novak Djokovic se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Daniil Medvedev gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Daniil Medvedev gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Novak Djokovic gana el primer juego y domina 1-0

Novak Djokovic gana el primer juego y domina 1-0

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