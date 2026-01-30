Novak Djokovic - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 30 enero 2026 8:31
Madrid, 30 de enero de 2026.

El tenista Serbio Novak Djokovic(4) se enfrenta en Semifinal del torneo Australian Open ATP al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este viernes a las 09:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/10/2025 Six Kings Slam (Semifinal) Jannik Sinner 2-0 (6-4, 6-2) Novak Djokovic
11/07/2025 Wimbledon ATP (Semifinal) Jannik Sinner 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) Novak Djokovic
06/06/2025 Roland Garros ATP (Semifinal) Jannik Sinner 3-0 (6-4, 7-5, 7-6) Novak Djokovic
17/10/2024 Six Kings Slam (Semifinal) Novak Djokovic 1-2 (2-6, 7-6, 4-6) Jannik Sinner
13/10/2024 Shanghai Rolex Masters (Final) Jannik Sinner 2-0 (7-6, 6-3) Novak Djokovic

-Últimos Resultados de Novak Djokovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-4, 6-3, 1-3) Novak Djokovic
26/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Jakub Mensik 0-0 () Novak Djokovic
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Botic van de Zandschulp 0-3 (3-6, 4-6, 6-7) Novak Djokovic
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Francesco Maestrelli 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) Novak Djokovic
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Pedro Martinez 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) Novak Djokovic

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Ben Shelton 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) Jannik Sinner
26/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Luciano Darderi 0-3 (1-6, 3-6, 6-7) Jannik Sinner
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Eliot Spizzirri 1-3 (6-4, 3-6, 4-6, 4-6) Jannik Sinner
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) James Duckworth 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) Jannik Sinner
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Hugo Gaston 0-2 (2-6, 1-6, 0-0) Jannik Sinner

