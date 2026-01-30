Novak Djokovic - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Novak Djokovic - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de enero de 2026.
El tenista Serbio Novak Djokovic(4) se enfrenta en Semifinal del torneo Australian Open ATP al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este viernes a las 09:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/10/2025
| Six Kings Slam (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Novak Djokovic
|11/07/2025
| Wimbledon ATP (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-3, 6-3, 6-4)
| Novak Djokovic
|06/06/2025
| Roland Garros ATP (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-4, 7-5, 7-6)
| Novak Djokovic
|17/10/2024
| Six Kings Slam (Semifinal)
| Novak Djokovic
| 1-2 (2-6, 7-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|13/10/2024
| Shanghai Rolex Masters (Final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Novak Djokovic
-Últimos Resultados de Novak Djokovic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (6-4, 6-3, 1-3)
| Novak Djokovic
|26/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Jakub Mensik
| 0-0 ()
| Novak Djokovic
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 0-3 (3-6, 4-6, 6-7)
| Novak Djokovic
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Francesco Maestrelli
| 0-3 (3-6, 2-6, 2-6)
| Novak Djokovic
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Pedro Martinez
| 0-3 (3-6, 2-6, 2-6)
| Novak Djokovic
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 0-3 (3-6, 4-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|26/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Luciano Darderi
| 0-3 (1-6, 3-6, 6-7)
| Jannik Sinner
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Eliot Spizzirri
| 1-3 (6-4, 3-6, 4-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| James Duckworth
| 0-3 (1-6, 4-6, 2-6)
| Jannik Sinner
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Hugo Gaston
| 0-2 (2-6, 1-6, 0-0)
| Jannik Sinner