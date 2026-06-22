Nueva Zelanda - Egipto, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Nueva Zelanda - Egipto: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 22 de junio de 2026.

La selección de Nueva Zelanda, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el BC Place de Vancouver, Canadá, en Canadá ante Egipto este lunes a las 03:00, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra Irán, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Egipto ocupa el cuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Egipto, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

NUEVA ZELANDA: Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace; Joe Bell, Marko Stamenic, Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Elijah Just, Chris Wood.

EGIPTO: Mostafa Ahmed Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdi Fathi, Ahmed Abou El Fotouh; Marwan Ateya, Mohanad Lasheen, Mostafa Ziko, Mohamed Salah, Emam Ashour, Omar Marmoush.

-Últimos Resultados de Nueva Zelanda.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/06/2026 World Cup Grp. G Iran 2-2 New Zealand

-Últimos Resultados de Egipto.