Ophelia Korpanec Davies - Alyssa James, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Ophelia Korpanec Davies - Alyssa James: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de julio de 2026.
La tenista británica Ophelia Korpanec Davies(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista jamaicana Alyssa James(0) este sábado no antes de las 16:30.
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-Últimos Resultados de Alyssa James.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Alyssa James
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Ha-Eum Lee
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Alyssa James
| 2-1 (6-2, 3-6, 7-5)
| Capucine Pradenne
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Alyssa James
| 1-2 (6-3, 6-7, 2-6)
| Jana Kovackova