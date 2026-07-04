Ophelia Korpanec Davies - Alyssa James, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Ophelia Korpanec Davies - Alyssa James: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de julio de 2026.

La tenista británica Ophelia Korpanec Davies(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista jamaicana Alyssa James(0) este sábado no antes de las 16:30.

No hay partidos directos.

No hay partidos recientes.

-Últimos Resultados de Alyssa James.