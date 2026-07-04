Ophelia Korpanec Davies - Alyssa James, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Ophelia Korpanec Davies - Alyssa James: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls
Ophelia Korpanec Davies - Alyssa James: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 4 julio 2026 16:41
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Madrid, 4 de julio de 2026.

La tenista británica Ophelia Korpanec Davies(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista jamaicana Alyssa James(0) este sábado no antes de las 16:30.

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-Últimos Resultados de Alyssa James.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Alyssa James 0-2 (3-6, 2-6) Ha-Eum Lee
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Alyssa James 2-1 (6-2, 3-6, 7-5) Capucine Pradenne
25/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Alyssa James 1-2 (6-3, 6-7, 2-6) Jana Kovackova

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