Osasuna - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 3 de enero de 2026.

El Osasuna, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Athletic este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 0 en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el octavo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 23 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 46 18 2 Champions Real Madrid 42 18 3 Champions Atlético 37 18 4 Champions Villarreal 35 16 5 Europa League Espanyol 33 17 6 Conference League Betis 28 17 8 Permanencia Athletic Bilbao 23 18 13 Permanencia Osasuna 18 17 18 Descenso Girona 15 17 19 Descenso Real Oviedo 11 17 20 Descenso Levante 10 16

-Onces iniciales probables.

OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Jorge Herrando, Valentin Rosier; Lucas Torro, Victor Munoz, Aimar Oroz, Ruben Garcia, Jon Moncayola, Ante Budimir.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Inaki Williams, Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/03/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Osasuna 21/12/2024 LaLiga Osasuna 1-2 Athletic Bilbao 11/05/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-2 Osasuna 19/08/2023 LaLiga Osasuna 0-2 Athletic Bilbao 25/05/2023 LaLiga Osasuna 2-0 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés 13/12/2025 LaLiga Barcelona 2-0 Osasuna 08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante 29/11/2025 LaLiga Mallorca 2-2 Osasuna 22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Athletic.