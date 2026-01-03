Osasuna - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de enero de 2026.
El Osasuna, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Athletic este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 0 en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el octavo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 23 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 46
| 18
|2
| Champions
| Real Madrid
| 42
| 18
|3
| Champions
| Atlético
| 37
| 18
|4
| Champions
| Villarreal
| 35
| 16
|5
| Europa League
| Espanyol
| 33
| 17
|6
| Conference League
| Betis
| 28
| 17
|8
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 23
| 18
|13
| Permanencia
| Osasuna
| 18
| 17
|18
| Descenso
| Girona
| 15
| 17
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 11
| 17
|20
| Descenso
| Levante
| 10
| 16
-Onces iniciales probables.
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Jorge Herrando, Valentin Rosier; Lucas Torro, Victor Munoz, Aimar Oroz, Ruben Garcia, Jon Moncayola, Ante Budimir.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Inaki Williams, Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/03/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Osasuna
|21/12/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Athletic Bilbao
|11/05/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-2
| Osasuna
|19/08/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Athletic Bilbao
|25/05/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 3-0
| Alavés
|13/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Osasuna
|08/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Levante
|29/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 2-2
| Osasuna
|22/11/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-3
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Espanyol
|14/12/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Athletic Bilbao
|10/12/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Paris Saint-Germain
|06/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Atlético
|03/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Real Madrid