Osasuna 0 - 0 Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 7 noviembre 2026 18:49
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Madrid, 7 de noviembre de 2026.

El Osasuna, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sadar ante Athletic este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Deportivo, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Athletic ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables


OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones, Valentin Rosier; Jon Moncayola, Moi Gomez, Jonathan Dubasin, Iker Munoz, Ruben Garcia, Ante Budimir.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon, Daniel Vivian, Yuri Berchiche, Aymeric Laporte; Benat Gerenabarrena, Alex Berenguer, Robert Navarro, Peio Canales, Nico Williams, Inaki Williams.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna
03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao
30/03/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Osasuna
21/12/2024 LaLiga Osasuna 1-2 Athletic Bilbao
11/05/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-2 Osasuna

Últimos Resultados de Osasuna

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/11/2026 LaLiga Deportivo 2-1 Osasuna
26/10/2026 LaLiga Sevilla 2-0 Osasuna
18/10/2026 LaLiga Osasuna 2-0 Racing
11/10/2026 LaLiga Betis 5-2 Osasuna
19/09/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Rayo

Últimos Resultados de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/11/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad
25/10/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-0 Getafe
21/10/2026 LaLiga Levante 3-1 Athletic Bilbao
17/10/2026 LaLiga Valencia 0-0 Athletic Bilbao
19/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Alavés

18' Hugo Rincon es penalizado por empujar a Moi Gomez

18' Hugo Rincon es penalizado por empujar a Moi Gomez

18' Abel Bretones alivia la presión con un despeje.

18' Abel Bretones alivia la presión con un despeje.

17' Athletic Club intenta crear peligro.

17' Athletic Club intenta crear peligro.

17' Valentin Rosier es penalizado por empujar a Alex Berenguer

17' Valentin Rosier es penalizado por empujar a Alex Berenguer

16' Athletic Club tiene el control del balón.

16' Athletic Club tiene el control del balón.

16' El árbitro pita tiro libre a Jon Moncayola (Osasuna) por zancadillear a Nico Williams.

16' El árbitro pita tiro libre a Jon Moncayola (Osasuna) por zancadillear a Nico Williams.

16' Osasuna tiene el control del balón.

16' Osasuna tiene el control del balón.

15' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

15' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

15' Daniel Vivian Athletic Club intercepta un centro dirigido al área.

15' Daniel Vivian Athletic Club intercepta un centro dirigido al área.

15' Osasuna intenta crear peligro.

15' Osasuna intenta crear peligro.

15' Posesión de balón: Osasuna: 52 %, Athletic Club: 48 %.

15' Posesión de balón: Osasuna: 52 %, Athletic Club: 48 %.

15' A las manos de Unai Simón, que sale y se apodera del balón.

15' A las manos de Unai Simón, que sale y se apodera del balón.

14' Inaki Williams es penalizado por empujar a Moi Gomez

14' Inaki Williams es penalizado por empujar a Moi Gomez

13' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo.

13' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo.

13' Flavien Boyomo alivia la presión con un despeje.

13' Flavien Boyomo alivia la presión con un despeje.

13' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo.

13' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo.

12' El árbitro pita tiro libre a Peio Canales (Athletic Club) por zancadillear a Raul Moro.

12' El árbitro pita tiro libre a Peio Canales (Athletic Club) por zancadillear a Raul Moro.

11' Athletic Club intenta crear peligro.

11' Athletic Club intenta crear peligro.

11' Athletic Club tiene el control del balón.

11' Athletic Club tiene el control del balón.

11' Se reanuda el partido.

11' Se reanuda el partido.

10' Posesión de balón: Osasuna: 57 %, Athletic Club: 43 %.

10' Posesión de balón: Osasuna: 57 %, Athletic Club: 43 %.

9' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

9' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

9' Juego detenido.

9' Juego detenido.

9' Osasuna intenta crear peligro.

9' Osasuna intenta crear peligro.

9' Jon Moncayola alivia la presión con un despeje.

9' Jon Moncayola alivia la presión con un despeje.

9' El árbitro pita tiro libre a Raul Moro (Osasuna) por zancadillear a Daniel Vivian.

9' El árbitro pita tiro libre a Raul Moro (Osasuna) por zancadillear a Daniel Vivian.

9' Alejandro Catena alivia la presión con un despeje.

9' Alejandro Catena alivia la presión con un despeje.

8' Saque de portería para Athletic Club.

8' Saque de portería para Athletic Club.

8' Hugo Rincon alivia la presión con un despeje.

8' Hugo Rincon alivia la presión con un despeje.

8' Osasuna intenta crear peligro.

8' Osasuna intenta crear peligro.

8' Jon Moncayola hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

8' Jon Moncayola hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

7' Athletic Club intenta crear peligro.

7' Athletic Club intenta crear peligro.

7' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo.

7' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo.

6' Osasuna intenta crear peligro.

6' Osasuna intenta crear peligro.

6' Athletic Club tiene el control del balón.

6' Athletic Club tiene el control del balón.

5' Posesión de balón: Osasuna: 42 %, Athletic Club: 58 %.

5' Posesión de balón: Osasuna: 42 %, Athletic Club: 58 %.

6' Osasuna tiene el control del balón.

6' Osasuna tiene el control del balón.

5' Lucas Torro hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

5' Lucas Torro hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

5' Athletic Club inicia un contraataque.

5' Athletic Club inicia un contraataque.

5' Unai Simón Athletic Club intercepta un centro dirigido al área.

5' Unai Simón Athletic Club intercepta un centro dirigido al área.

5' Osasuna intenta crear peligro.

5' Osasuna intenta crear peligro.

5' Abel Bretones se impone a Hugo Rincon en un duelo aéreo.

5' Abel Bretones se impone a Hugo Rincon en un duelo aéreo.

5' Fuera de juego señalado a Rubén García (Osasuna).

5' Fuera de juego señalado a Rubén García (Osasuna).

5' Osasuna intenta crear peligro.

5' Osasuna intenta crear peligro.

5' El árbitro pita tiro libre a Benat Gerenabarrena (Athletic Club) por zancadillear a Raul Moro.

5' El árbitro pita tiro libre a Benat Gerenabarrena (Athletic Club) por zancadillear a Raul Moro.

4' Saque de portería para Osasuna.

4' Saque de portería para Osasuna.

4' Nico Williams (Athletic Club) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.

4' Nico Williams (Athletic Club) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.

4' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

4' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

3' Flavien Boyomo alivia la presión con un despeje.

3' Flavien Boyomo alivia la presión con un despeje.

3' Athletic Club tiene el control del balón.

3' Athletic Club tiene el control del balón.

3' Lucas Torro Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

3' Lucas Torro Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

3' Alex Berenguer saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

3' Alex Berenguer saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

2' Alejandro Catena rechaza con éxito el disparo.

2' Alejandro Catena rechaza con éxito el disparo.

2' Un remate de Alex Berenguer es rechazado.

2' Un remate de Alex Berenguer es rechazado.

2' Centro de Inaki Williams Athletic Club que llega con éxito a un compañero en el área.

2' Centro de Inaki Williams Athletic Club que llega con éxito a un compañero en el área.

2' Athletic Club intenta crear peligro.

2' Athletic Club intenta crear peligro.

2' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

2' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

2' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

2' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

1' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo.

1' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo.

1' Osasuna intenta crear peligro.

1' Osasuna intenta crear peligro.

1' Jon Moncayola alivia la presión con un despeje.

1' Jon Moncayola alivia la presión con un despeje.

1' Osasuna intenta crear peligro.

1' Osasuna intenta crear peligro.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' Osasuna saca, y da comienzo el partido.

1' Osasuna saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a Estadio El Sadar. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Estadio El Sadar. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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