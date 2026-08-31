Osasuna - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de agosto de 2026.
El Osasuna, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante Getafe este lunes a las 19:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra Celta de Vigo, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Getafe ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Racing, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 3
|2
| Champions
| Atlético
| 7
| 3
|3
| Champions
| Alavés
| 7
| 3
|4
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Sevilla
| 6
| 3
|6
| Conference League
| Betis
| 6
| 3
|8
| Permanencia
| Osasuna
| 4
| 2
|13
| Permanencia
| Getafe
| 3
| 2
|18
| Descenso
| Valencia
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|20
| Descenso
| Malaga
| 1
| 3
Onces iniciales probables
OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide, Asier Osambela, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Abel Bretones; Jonathan Dubasin, Jon Moncayola, Lucas Torro, Enrique Barja, Raul Garcia.
GETAFE: David Soria; Saba Sazonov, Djene, Zaid Abner Romero; Andres Garcia, Ramon Terrats, Orel Mangala, Francho Serrano, Johan Mojica; Enes Unal, Martin Satriano.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Osasuna
|03/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Getafe
|16/03/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Getafe
|05/10/2024
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Osasuna
|21/01/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Getafe
Últimos Resultados de Osasuna
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|24/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-0
| Levante
|23/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Osasuna
|17/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Espanyol
|12/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Atlético
Últimos Resultados de Getafe
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/08/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Racing
|15/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 3-0
| Getafe
|23/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Osasuna
|17/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Getafe
|13/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 3-1
| Mallorca