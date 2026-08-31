Osasuna - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de agosto de 2026.

El Osasuna, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante Getafe este lunes a las 19:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra Celta de Vigo, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Getafe ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Racing, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 9 3 2 Champions Atlético 7 3 3 Champions Alavés 7 3 4 Champions Barcelona 6 2 5 Europa League Sevilla 6 3 6 Conference League Betis 6 3 8 Permanencia Osasuna 4 2 13 Permanencia Getafe 3 2 18 Descenso Valencia 1 3 19 Descenso Elche 1 3 20 Descenso Malaga 1 3

Onces iniciales probables

OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide, Asier Osambela, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Abel Bretones; Jonathan Dubasin, Jon Moncayola, Lucas Torro, Enrique Barja, Raul Garcia.GETAFE: David Soria; Saba Sazonov, Djene, Zaid Abner Romero; Andres Garcia, Ramon Terrats, Orel Mangala, Francho Serrano, Johan Mojica; Enes Unal, Martin Satriano.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/05/2026 LaLiga Getafe 1-0 Osasuna 03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe 16/03/2025 LaLiga Osasuna 1-2 Getafe 05/10/2024 LaLiga Getafe 1-1 Osasuna 21/01/2024 LaLiga Osasuna 3-2 Getafe

Últimos Resultados de Osasuna

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/08/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna 24/08/2026 LaLiga Osasuna 0-0 Levante 23/05/2026 LaLiga Getafe 1-0 Osasuna 17/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Espanyol 12/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Atlético

Últimos Resultados de Getafe