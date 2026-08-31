Osasuna - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Osasuna - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 31 agosto 2026 14:30
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Madrid, 31 de agosto de 2026.

El Osasuna, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante Getafe este lunes a las 19:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra Celta de Vigo, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Getafe ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Racing, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 9 3
2 Champions Atlético 7 3
3 Champions Alavés 7 3
4 Champions Barcelona 6 2
5 Europa League Sevilla 6 3
6 Conference League Betis 6 3
8 Permanencia Osasuna 4 2
13 Permanencia Getafe 3 2
18 Descenso Valencia 1 3
19 Descenso Elche 1 3
20 Descenso Malaga 1 3

Onces iniciales probables

OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide, Asier Osambela, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Abel Bretones; Jonathan Dubasin, Jon Moncayola, Lucas Torro, Enrique Barja, Raul Garcia.
GETAFE: David Soria; Saba Sazonov, Djene, Zaid Abner Romero; Andres Garcia, Ramon Terrats, Orel Mangala, Francho Serrano, Johan Mojica; Enes Unal, Martin Satriano.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/05/2026 LaLiga Getafe 1-0 Osasuna
03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe
16/03/2025 LaLiga Osasuna 1-2 Getafe
05/10/2024 LaLiga Getafe 1-1 Osasuna
21/01/2024 LaLiga Osasuna 3-2 Getafe

Últimos Resultados de Osasuna

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/08/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna
24/08/2026 LaLiga Osasuna 0-0 Levante
23/05/2026 LaLiga Getafe 1-0 Osasuna
17/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Espanyol
12/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Atlético

Últimos Resultados de Getafe

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/08/2026 LaLiga Getafe 1-0 Racing
15/08/2026 LaLiga Alavés 3-0 Getafe
23/05/2026 LaLiga Getafe 1-0 Osasuna
17/05/2026 LaLiga Elche 1-0 Getafe
13/05/2026 LaLiga Getafe 3-1 Mallorca

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