Osasuna - Oviedo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Osasuna - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Osasuna - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 17 enero 2026 17:46
Seguir en

Madrid, 17 de enero de 2026.

El Osasuna, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Oviedo este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Girona, sin poder sumar más puntos a los 19 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Jorge Herrando, Valentin Rosier; Moi Gomez, Victor Munoz, Aimar Oroz, Ruben Garcia, Lucas Torro, Ante Budimir.
OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, Oier Luengo, David Costas, Rahim Alhassane; Kwasi Sibo, Haissem Hassan, Santiago Colombatto, Ilyas Chaira; Alberto Reina, Federico Vinas.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna
03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao
20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés
13/12/2025 LaLiga Barcelona 2-0 Osasuna
08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis
04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo
20/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Celta
14/12/2025 LaLiga Sevilla 4-0 Real Oviedo
05/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Mallorca

Contador

Contenido patrocinado