Osasuna - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Osasuna - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 19 septiembre 2026 9:01
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Madrid, 19 de septiembre de 2026.

El Osasuna, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante Rayo este sábado a las 14:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Rayo ocupa el undécimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 18 6
2 Champions Real Madrid 15 6
3 Champions Betis 15 6
4 Champions Atlético 13 6
5 Europa League Sevilla 13 6
6 Conference League Alavés 10 6
11 Permanencia Rayo 7 6
13 Permanencia Osasuna 7 6
18 Descenso Celta 4 6
19 Descenso Valencia 4 6
20 Descenso Malaga 3 6

Onces iniciales probables

OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide, Rockson Yeboah, Alejandro Catena, Diego Rico; Jon Moncayola, Iker Munoz, Ruben Garcia, Enrique Barja, Romain Del Castillo, Ante Budimir.
RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adria Pedrosa; Unai Lopez, Pathe Ciss, Pedro Diaz; Jorge de Frutos, Alvaro Garcia, Sergio Camello.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna
14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo
19/01/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Rayo
16/09/2024 LaLiga Rayo 3-1 Osasuna
20/04/2024 LaLiga Rayo 2-1 Osasuna

Últimos Resultados de Osasuna

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/09/2026 LaLiga Atlético 4-0 Osasuna
12/09/2026 LaLiga Osasuna 0-2 Espanyol
06/09/2026 LaLiga Alavés 5-2 Osasuna
31/08/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Getafe
27/08/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna

Últimos Resultados de Rayo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/09/2026 LaLiga Rayo 2-1 Espanyol
12/09/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Rayo
05/09/2026 LaLiga Rayo 3-2 Racing
31/08/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Rayo
20/08/2026 LaLiga Rayo 1-1 Alavés
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