Osasuna - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 19 de septiembre de 2026.

El Osasuna, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante Rayo este sábado a las 14:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Rayo ocupa el undécimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 18 6 2 Champions Real Madrid 15 6 3 Champions Betis 15 6 4 Champions Atlético 13 6 5 Europa League Sevilla 13 6 6 Conference League Alavés 10 6 11 Permanencia Rayo 7 6 13 Permanencia Osasuna 7 6 18 Descenso Celta 4 6 19 Descenso Valencia 4 6 20 Descenso Malaga 3 6

Onces iniciales probables

OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide, Rockson Yeboah, Alejandro Catena, Diego Rico; Jon Moncayola, Iker Munoz, Ruben Garcia, Enrique Barja, Romain Del Castillo, Ante Budimir.RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adria Pedrosa; Unai Lopez, Pathe Ciss, Pedro Diaz; Jorge de Frutos, Alvaro Garcia, Sergio Camello.

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