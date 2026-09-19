Osasuna - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de septiembre de 2026.
El Osasuna, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante Rayo este sábado a las 14:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Rayo ocupa el undécimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 18
| 6
|2
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 6
|3
| Champions
| Betis
| 15
| 6
|4
| Champions
| Atlético
| 13
| 6
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 6
|6
| Conference League
| Alavés
| 10
| 6
|11
| Permanencia
| Rayo
| 7
| 6
|13
| Permanencia
| Osasuna
| 7
| 6
|18
| Descenso
| Celta
| 4
| 6
|19
| Descenso
| Valencia
| 4
| 6
|20
| Descenso
| Malaga
| 3
| 6
Onces iniciales probables
OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide, Rockson Yeboah, Alejandro Catena, Diego Rico; Jon Moncayola, Iker Munoz, Ruben Garcia, Enrique Barja, Romain Del Castillo, Ante Budimir.
RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adria Pedrosa; Unai Lopez, Pathe Ciss, Pedro Diaz; Jorge de Frutos, Alvaro Garcia, Sergio Camello.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-3
| Osasuna
|14/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Rayo
|19/01/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Rayo
|16/09/2024
| LaLiga
| Rayo
| 3-1
| Osasuna
|20/04/2024
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Osasuna
Últimos Resultados de Osasuna
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-0
| Osasuna
|12/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Espanyol
|06/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 5-2
| Osasuna
|31/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Getafe
|27/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
Últimos Resultados de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Espanyol
|12/09/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Rayo
|05/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-2
| Racing
|31/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Rayo
|20/08/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Alavés