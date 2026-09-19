Osasuna 1 - 0 Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 19 septiembre 2026 14:43
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Madrid, 19 de septiembre de 2026.

El Osasuna, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sadar ante Rayo este sábado a las 14:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Rayo ocupa el undécimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados


OSASUNA: Aitor Fernandez; Inigo Arguibide, Alejandro Catena, Diego Rico, Unai Santos; Asier Osambela, Iker Munoz, Ruben Garcia, Jon Moncayola, Enrique Barja, Ante Budimir.

RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Mujaid Sadick, Florian Lejeune, Adria Pedrosa; Unai Lopez, Pathe Ciss, Oscar Valentin; Alvaro Garcia, Jorge de Frutos, Sergio Camello.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna
14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo
19/01/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Rayo
16/09/2024 LaLiga Rayo 3-1 Osasuna
20/04/2024 LaLiga Rayo 2-1 Osasuna

Últimos Resultados de Osasuna

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/09/2026 LaLiga Atlético 4-0 Osasuna
12/09/2026 LaLiga Osasuna 0-2 Espanyol
06/09/2026 LaLiga Alavés 5-2 Osasuna
31/08/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Getafe
27/08/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna

Últimos Resultados de Rayo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/09/2026 LaLiga Rayo 2-1 Espanyol
12/09/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Rayo
05/09/2026 LaLiga Rayo 3-2 Racing
31/08/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Rayo
20/08/2026 LaLiga Rayo 1-1 Alavés

43' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

43' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

43' Diego Rico alivia la presión con un despeje.

43' Diego Rico alivia la presión con un despeje.

43' Saque de portería para Rayo Vallecano.

43' Saque de portería para Rayo Vallecano.

42' Florian Lejeune alivia la presión con un despeje.

42' Florian Lejeune alivia la presión con un despeje.

42' Rubén García hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

42' Rubén García hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

42' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

42' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

41' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Inigo Arguibide sobre Adria Pedrosa.

41' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Inigo Arguibide sobre Adria Pedrosa.

41' Osasuna tiene el control del balón.

41' Osasuna tiene el control del balón.

40' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

40' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

40' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

40' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

40' Posesión de balón: Osasuna: 33 %, Rayo Vallecano: 67 %.

40' Posesión de balón: Osasuna: 33 %, Rayo Vallecano: 67 %.

39' Unai López hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

39' Unai López hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

39' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

39' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

39' Inigo Arguibide es penalizado por empujar a Oscar Valentin

39' Inigo Arguibide es penalizado por empujar a Oscar Valentin

39' Inigo Arguibide (Osasuna) remata de volea, pero el balón se marcha desviado de la meta.

39' Inigo Arguibide (Osasuna) remata de volea, pero el balón se marcha desviado de la meta.

38' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

38' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

38' Andrei Ratiu alivia la presión con un despeje.

38' Andrei Ratiu alivia la presión con un despeje.

38' Osasuna intenta crear peligro.

38' Osasuna intenta crear peligro.

38' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

38' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

38' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

38' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

37' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

37' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

37' Asier Osambela alivia la presión con un despeje.

37' Asier Osambela alivia la presión con un despeje.

37' Un remate de Álvaro García es rechazado.

37' Un remate de Álvaro García es rechazado.

37' Iker Munoz Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

37' Iker Munoz Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

37' Jorge de Frutos saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

37' Jorge de Frutos saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

36' Florian Lejeune lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera.

36' Florian Lejeune lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera.

36' El árbitro pita tiro libre a Jon Moncayola (Osasuna) por zancadillear a Jorge de Frutos.

36' El árbitro pita tiro libre a Jon Moncayola (Osasuna) por zancadillear a Jorge de Frutos.

35' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

35' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

35' Posesión de balón: Osasuna: 34 %, Rayo Vallecano: 66 %.

35' Posesión de balón: Osasuna: 34 %, Rayo Vallecano: 66 %.

35' Florian Lejeune lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera.

35' Florian Lejeune lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera.

33' Alejandro Catena es penalizado por empujar a Sergio Camello

33' Alejandro Catena es penalizado por empujar a Sergio Camello

33' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

33' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

33' Florian Lejeune hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

33' Florian Lejeune hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

33' Aitor Fernandez Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

33' Aitor Fernandez Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

33' Se reanuda el partido.

33' Se reanuda el partido.

32' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

32' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

32' Entrada peligrosa de Diego Rico (Osasuna) sobre Jorge de Frutos.

32' Entrada peligrosa de Diego Rico (Osasuna) sobre Jorge de Frutos.

31' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

31' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

31' Unai López dispara desde fuera del área, pero Aitor Fernandez logra controlar el balón.

31' Unai López dispara desde fuera del área, pero Aitor Fernandez logra controlar el balón.

30' Inigo Arguibide Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

30' Inigo Arguibide Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

30' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

30' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

30' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

30' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

30' Posesión de balón: Osasuna: 36 %, Rayo Vallecano: 64 %.

30' Posesión de balón: Osasuna: 36 %, Rayo Vallecano: 64 %.

30' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

30' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

29' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

29' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

29' Inigo Arguibide alivia la presión con un despeje.

29' Inigo Arguibide alivia la presión con un despeje.

29' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

29' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

29' Rubén García se impone a Oscar Valentin en un duelo aéreo.

29' Rubén García se impone a Oscar Valentin en un duelo aéreo.

28' Inigo Arguibide es penalizado por empujar a Adria Pedrosa

28' Inigo Arguibide es penalizado por empujar a Adria Pedrosa

28' Asier Osambela hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

28' Asier Osambela hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

28' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

28' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

27' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

27' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

27' Inigo Arguibide (Osasuna) hace un disparo que va desviado.

27' Inigo Arguibide (Osasuna) hace un disparo que va desviado.

27' Emil Audero Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

27' Emil Audero Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

27' Rubén García saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

27' Rubén García saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

26' Oscar Valentin alivia la presión con un despeje.

26' Oscar Valentin alivia la presión con un despeje.

26' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

26' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

25' Florian Lejeune alivia la presión con un despeje.

25' Florian Lejeune alivia la presión con un despeje.

25' Posesión de balón: Osasuna: 36 %, Rayo Vallecano: 64 %.

25' Posesión de balón: Osasuna: 36 %, Rayo Vallecano: 64 %.

25' Oscar Valentin alivia la presión con un despeje.

25' Oscar Valentin alivia la presión con un despeje.

25' Osasuna intenta crear peligro.

25' Osasuna intenta crear peligro.

24' Tarjeta amarilla para Pathe Ciss por una dura entrada.

24' Tarjeta amarilla para Pathe Ciss por una dura entrada.

24' Obstrucción de Pathe Ciss, que corta la carrera de Ante Budimir. El árbitro indica tiro libre.

24' Obstrucción de Pathe Ciss, que corta la carrera de Ante Budimir. El árbitro indica tiro libre.

24' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

24' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

24' Diego Rico alivia la presión con un despeje.

24' Diego Rico alivia la presión con un despeje.

24' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Enrique Barja sobre Andrei Ratiu.

24' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Enrique Barja sobre Andrei Ratiu.

23' El árbitro pita tiro libre a Iker Munoz (Osasuna) por zancadillear a Pathe Ciss.

23' El árbitro pita tiro libre a Iker Munoz (Osasuna) por zancadillear a Pathe Ciss.

23' Mujaid Sadick Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

23' Mujaid Sadick Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

23' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

23' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

23' Osasuna tiene el control del balón.

23' Osasuna tiene el control del balón.

23' A las manos de Aitor Fernandez, que sale y se apodera del balón.

23' A las manos de Aitor Fernandez, que sale y se apodera del balón.

23' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

23' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

22' Alejandro Catena Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

22' Alejandro Catena Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

22' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

22' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

22' Unai Santos alivia la presión con un despeje.

22' Unai Santos alivia la presión con un despeje.

22' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

22' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

21' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

21' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

21' Enrique Barja alivia la presión con un despeje.

21' Enrique Barja alivia la presión con un despeje.

21' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

21' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

21' Asier Osambela agarra a un jugador rival y es amonestado.

21' Asier Osambela agarra a un jugador rival y es amonestado.

21' Obstrucción de Asier Osambela, que corta la carrera de Sergio Camello. El árbitro indica tiro libre.

21' Obstrucción de Asier Osambela, que corta la carrera de Sergio Camello. El árbitro indica tiro libre.

20' Sergio Camello alivia la presión con un despeje.

20' Sergio Camello alivia la presión con un despeje.

20' Un jugador de Osasuna envía un pase largo al área contraria.

20' Un jugador de Osasuna envía un pase largo al área contraria.

20' Posesión de balón: Osasuna: 37 %, Rayo Vallecano: 63 %.

20' Posesión de balón: Osasuna: 37 %, Rayo Vallecano: 63 %.

20' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

20' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

19' El árbitro pita tiro libre a Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) por zancadillear a Diego Rico.

19' El árbitro pita tiro libre a Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) por zancadillear a Diego Rico.

19' Saque de portería para Rayo Vallecano.

19' Saque de portería para Rayo Vallecano.

16' Una mala ejecución de Álvaro García propicia el gol del equipo rival.

16' Una mala ejecución de Álvaro García propicia el gol del equipo rival.

19' Enrique Barja (Osasuna) hace un disparo que va desviado.

19' Enrique Barja (Osasuna) hace un disparo que va desviado.

18' Un jugador de Osasuna envía un pase largo al área contraria.

18' Un jugador de Osasuna envía un pase largo al área contraria.

18' Mujaid Sadick alivia la presión con un despeje.

18' Mujaid Sadick alivia la presión con un despeje.

17' Carga por detrás de Florian Lejeune a Ante Budimir. El árbitro pita y concede un tiro libre.

17' Carga por detrás de Florian Lejeune a Ante Budimir. El árbitro pita y concede un tiro libre.

17' Asier Osambela alivia la presión con un despeje.

17' Asier Osambela alivia la presión con un despeje.

16' Gran gol de Ante Budimir.

16' Gran gol de Ante Budimir.

17' Osasuna ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?

17' Osasuna ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?

16' ¡G O O O O O O L! - ¡Ante Budimir ve puerta con la pierna derecha!

16' ¡G O O O O O O L! - ¡Ante Budimir ve puerta con la pierna derecha!

16' Un remate de Inigo Arguibide es rechazado.

16' Un remate de Inigo Arguibide es rechazado.

16' Florian Lejeune Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

16' Florian Lejeune Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

15' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

15' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

15' Mujaid Sadick alivia la presión con un despeje.

15' Mujaid Sadick alivia la presión con un despeje.

15' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

15' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

15' Osasuna intenta crear peligro.

15' Osasuna intenta crear peligro.

15' Posesión de balón: Osasuna: 29 %, Rayo Vallecano: 71 %.

15' Posesión de balón: Osasuna: 29 %, Rayo Vallecano: 71 %.

15' Oscar Valentin hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

15' Oscar Valentin hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

14' El árbitro pita tiro libre a Adria Pedrosa (Rayo Vallecano) por zancadillear a Jon Moncayola.

14' El árbitro pita tiro libre a Adria Pedrosa (Rayo Vallecano) por zancadillear a Jon Moncayola.

14' Rubén García hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

14' Rubén García hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

14' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

14' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

13' Saque de portería para Rayo Vallecano.

13' Saque de portería para Rayo Vallecano.

13' Oscar Valentin Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

13' Oscar Valentin Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

13' Osasuna intenta crear peligro.

13' Osasuna intenta crear peligro.

13' Alejandro Catena hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

13' Alejandro Catena hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

12' Saque de portería para Rayo Vallecano.

12' Saque de portería para Rayo Vallecano.

12' Ocasión para Alejandro Catena (Osasuna), pero su remate de cabeza sale desviado.

12' Ocasión para Alejandro Catena (Osasuna), pero su remate de cabeza sale desviado.

12' Centro de Rubén García Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

12' Centro de Rubén García Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

11' El árbitro pita tiro libre a Sergio Camello (Rayo Vallecano) por zancadillear a Inigo Arguibide.

11' El árbitro pita tiro libre a Sergio Camello (Rayo Vallecano) por zancadillear a Inigo Arguibide.

11' Florian Lejeune Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

11' Florian Lejeune Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

11' Inigo Arguibide saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

11' Inigo Arguibide saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

10' Florian Lejeune Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

10' Florian Lejeune Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

10' Osasuna intenta crear peligro.

10' Osasuna intenta crear peligro.

10' Rubén García hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

10' Rubén García hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

10' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

10' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

10' Posesión de balón: Osasuna: 37 %, Rayo Vallecano: 63 %.

10' Posesión de balón: Osasuna: 37 %, Rayo Vallecano: 63 %.

10' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

10' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

9' Inigo Arguibide alivia la presión con un despeje.

9' Inigo Arguibide alivia la presión con un despeje.

9' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

9' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

9' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

9' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

8' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

8' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

8' Rubén García (Osasuna) va demasiado lejos y derriba a Adria Pedrosa.

8' Rubén García (Osasuna) va demasiado lejos y derriba a Adria Pedrosa.

7' Mujaid Sadick hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

7' Mujaid Sadick hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

7' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

7' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

7' Osasuna tiene el control del balón.

7' Osasuna tiene el control del balón.

7' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

7' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

6' Ante Budimir alivia la presión con un despeje.

6' Ante Budimir alivia la presión con un despeje.

6' Jon Moncayola Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

6' Jon Moncayola Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

6' Andrei Ratiu saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

6' Andrei Ratiu saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

6' Inigo Arguibide alivia la presión con un despeje.

6' Inigo Arguibide alivia la presión con un despeje.

5' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

5' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

5' Sergio Camello hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

5' Sergio Camello hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

5' Un remate de Adria Pedrosa es rechazado.

5' Un remate de Adria Pedrosa es rechazado.

5' Ante Budimir Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

5' Ante Budimir Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

5' Andrei Ratiu saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

5' Andrei Ratiu saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

5' Posesión de balón: Osasuna: 34 %, Rayo Vallecano: 66 %.

5' Posesión de balón: Osasuna: 34 %, Rayo Vallecano: 66 %.

4' Jorge de Frutos dispara desde fuera del área, pero Aitor Fernandez logra controlar el balón.

4' Jorge de Frutos dispara desde fuera del área, pero Aitor Fernandez logra controlar el balón.

4' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

4' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

4' Un remate de Enrique Barja es rechazado.

4' Un remate de Enrique Barja es rechazado.

4' Osasuna tiene el control del balón.

4' Osasuna tiene el control del balón.

3' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

3' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

3' Adria Pedrosa se impone a Rubén García en un duelo aéreo.

3' Adria Pedrosa se impone a Rubén García en un duelo aéreo.

3' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

3' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

2' Saque de portería para Osasuna.

2' Saque de portería para Osasuna.

2' Álvaro García remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

2' Álvaro García remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

2' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Iker Munoz sobre Andrei Ratiu.

2' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Iker Munoz sobre Andrei Ratiu.

1' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

1' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

1' Osasuna tiene el control del balón.

1' Osasuna tiene el control del balón.

1' A las manos de Emil Audero, que sale y se apodera del balón.

1' A las manos de Emil Audero, que sale y se apodera del balón.

1' Florian Lejeune alivia la presión con un despeje.

1' Florian Lejeune alivia la presión con un despeje.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' Osasuna saca, y da comienzo el partido.

1' Osasuna saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a Estadio El Sadar. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Estadio El Sadar. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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