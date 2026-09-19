Osasuna 1 - 0 Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 19 de septiembre de 2026.
El Osasuna, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sadar ante Rayo este sábado a las 14:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Rayo ocupa el undécimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales confirmados
OSASUNA: Aitor Fernandez; Inigo Arguibide, Alejandro Catena, Diego Rico, Unai Santos; Asier Osambela, Iker Munoz, Ruben Garcia, Jon Moncayola, Enrique Barja, Ante Budimir.
RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Mujaid Sadick, Florian Lejeune, Adria Pedrosa; Unai Lopez, Pathe Ciss, Oscar Valentin; Alvaro Garcia, Jorge de Frutos, Sergio Camello.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
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|24/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-3
| Osasuna
|14/09/2025
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| Osasuna
| 2-0
| Rayo
|19/01/2025
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| Osasuna
| 1-1
| Rayo
|16/09/2024
| LaLiga
| Rayo
| 3-1
| Osasuna
|20/04/2024
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Osasuna
Últimos Resultados de Osasuna
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| EquipoLocal
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| EquipoVisitante
|16/09/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-0
| Osasuna
|12/09/2026
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| 0-2
| Espanyol
|06/09/2026
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| 5-2
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|31/08/2026
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| 1-0
| Getafe
|27/08/2026
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| Celta
| 1-2
| Osasuna
Últimos Resultados de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
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| EquipoVisitante
|15/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Espanyol
|12/09/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Rayo
|05/09/2026
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| Rayo
| 3-2
| Racing
|31/08/2026
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| Barcelona
| 5-2
| Rayo
|20/08/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Alavés