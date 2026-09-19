Osasuna 1 - 0 Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 19 de septiembre de 2026.

El Osasuna, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sadar ante Rayo este sábado a las 14:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Rayo ocupa el undécimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

OSASUNA: Aitor Fernandez; Inigo Arguibide, Alejandro Catena, Diego Rico, Unai Santos; Asier Osambela, Iker Munoz, Ruben Garcia, Jon Moncayola, Enrique Barja, Ante Budimir.RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Mujaid Sadick, Florian Lejeune, Adria Pedrosa; Unai Lopez, Pathe Ciss, Oscar Valentin; Alvaro Garcia, Jorge de Frutos, Sergio Camello.

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