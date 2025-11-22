Osasuna - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Osasuna - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Actualizado: sábado, 22 noviembre 2025 17:45

Madrid, 22 de noviembre de 2025.

El Osasuna, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Real Sociedad este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Juan Cruz, Flavien Boyomo; Jon Moncayola, Lucas Torro, Moi Gomez, Abel Bretones; Victor Munoz, Raul Garcia, Aimar Oroz.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Aihen Munoz, Duje Caleta-Car; Goncalo Guedes, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Arsen Zakharyan; Mikel Oyarzabal, Brais Mendez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/02/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Real Sociedad
27/10/2024 LaLiga Real Sociedad 0-2 Osasuna
10/02/2024 LaLiga Real Sociedad 0-1 Osasuna
02/12/2023 LaLiga Osasuna 1-1 Real Sociedad
28/04/2023 LaLiga Osasuna 0-2 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna
03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna
26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta
18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna
03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/11/2025 LaLiga Elche 1-1 Real Sociedad
01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao
24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla
19/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Real Sociedad
05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo

