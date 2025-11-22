Osasuna - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 22 de noviembre de 2025.
El Osasuna, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Real Sociedad este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Juan Cruz, Flavien Boyomo; Jon Moncayola, Lucas Torro, Moi Gomez, Abel Bretones; Victor Munoz, Raul Garcia, Aimar Oroz.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Aihen Munoz, Duje Caleta-Car; Goncalo Guedes, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Arsen Zakharyan; Mikel Oyarzabal, Brais Mendez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/02/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Real Sociedad
|27/10/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-2
| Osasuna
|10/02/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Osasuna
|02/12/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Real Sociedad
|28/04/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Osasuna
|03/11/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Osasuna
|26/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-3
| Celta
|18/10/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Osasuna
|03/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Getafe
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Real Sociedad
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Athletic Bilbao
|24/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
|19/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Real Sociedad
|05/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Rayo