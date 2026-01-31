Osasuna - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Osasuna - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Osasuna - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: sábado, 31 enero 2026 15:30
Madrid, 31 de enero de 2026.

El Osasuna, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Villareal este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 25 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 41 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Flavien Boyomo, Valentin Rosier; Lucas Torro, Victor Munoz, Raul Moro, Jon Moncayola, Ruben Garcia, Ante Budimir.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Daniel Parejo, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna
03/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Osasuna
24/11/2024 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal
25/05/2024 LaLiga Osasuna 1-1 Villarreal
26/11/2023 LaLiga Villarreal 3-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna
17/01/2026 LaLiga Osasuna 3-2 Real Oviedo
10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna
03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao
20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/01/2026 Champions Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal
24/01/2026 LaLiga Villarreal 0-2 Real Madrid
20/01/2026 Champions Villarreal 1-2 Ajax
17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal
10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés

