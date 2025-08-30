Oviedo - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 30 de agosto de 2025.
El Oviedo, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Real Sociedad este sábado a las 19:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 3 en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el decimotercer lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Rahim Alhassane; Ilyas Chaira, Leander Dendoncker, Alberto Reina, Ovie Ejaria; Luka Ilic, Federico Vinas.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Takefusa Kubo, Pablo Marin, Jon Gorrotxategi, Ander Barrenetxea; Mikel Oyarzabal, Orri Oskarsson.
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/08/2025
| LaLiga
| Oviedo
| 0-3
| Real Madrid
|15/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Oviedo
|21/06/2025
| LaLiga
| Oviedo
| 3-1
| CD Mirandes
|15/06/2025
| LaLiga
| CD Mirandes
| 1-0
| Oviedo
|11/06/2025
| LaLiga
| Oviedo
| 1-1
| Almeria
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol
|16/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Real Sociedad
|24/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Sociedad
|18/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Girona
|13/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Celta