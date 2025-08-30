Oviedo - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Oviedo - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports
Actualizado: sábado, 30 agosto 2025 18:30
Madrid, 30 de agosto de 2025.

El Oviedo, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Real Sociedad este sábado a las 19:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 3 en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el decimotercer lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Rahim Alhassane; Ilyas Chaira, Leander Dendoncker, Alberto Reina, Ovie Ejaria; Luka Ilic, Federico Vinas.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Takefusa Kubo, Pablo Marin, Jon Gorrotxategi, Ander Barrenetxea; Mikel Oyarzabal, Orri Oskarsson.

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/08/2025 LaLiga Oviedo 0-3 Real Madrid
15/08/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Oviedo
21/06/2025 LaLiga Oviedo 3-1 CD Mirandes
15/06/2025 LaLiga CD Mirandes 1-0 Oviedo
11/06/2025 LaLiga Oviedo 1-1 Almeria

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol
16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad
24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad
18/05/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Girona
13/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Celta

