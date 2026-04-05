Oviedo - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Oviedo - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de abril de 2026.
El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Sevilla este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 2 contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 21 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 31 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 76
| 30
|2
| Champions
| Real Madrid
| 69
| 30
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 29
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 30
|5
| Europa League
| Betis
| 45
| 30
|6
| Conference League
| Real Sociedad
| 41
| 30
|16
| Permanencia
| Sevilla
| 31
| 29
|18
| Descenso
| Elche
| 29
| 30
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 30
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 29
-Onces iniciales probables.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Costas, Javi Lopez; Kwasi Sibo, Nicolas Fonseca, Ilyas Chaira, Alberto Reina, Thiago Fernandez, Federico Vinas.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Tanguy Nianzou, Nemanja Gudelj, Kike Salas, Gabriel Suazo; Juanlu Sanchez, Joan Jordan, Djibril Sow; Alexis Sanchez, Neal Maupay, Ruben Vargas.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/12/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-0
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 4-2
| Real Oviedo
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Valencia
|09/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Oviedo
|04/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Real Oviedo
|28/02/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-1
| Atlético
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Valencia
|15/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Sevilla
|08/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Rayo
|01/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Sevilla
|22/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Sevilla