Oviedo - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Oviedo - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de abril de 2026.

El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Sevilla este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 2 contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 21 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 31 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 76 30 2 Champions Real Madrid 69 30 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 30 5 Europa League Betis 45 30 6 Conference League Real Sociedad 41 30 16 Permanencia Sevilla 31 29 18 Descenso Elche 29 30 19 Descenso Levante 26 30 20 Descenso Real Oviedo 21 29

-Onces iniciales probables.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Costas, Javi Lopez; Kwasi Sibo, Nicolas Fonseca, Ilyas Chaira, Alberto Reina, Thiago Fernandez, Federico Vinas.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Tanguy Nianzou, Nemanja Gudelj, Kike Salas, Gabriel Suazo; Juanlu Sanchez, Joan Jordan, Djibril Sow; Alexis Sanchez, Neal Maupay, Ruben Vargas.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/12/2025 LaLiga Sevilla 4-0 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/03/2026 LaLiga Levante 4-2 Real Oviedo 14/03/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Valencia 09/03/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Oviedo 04/03/2026 LaLiga Rayo 3-0 Real Oviedo 28/02/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Atlético

-Últimos Resultados del Sevilla.