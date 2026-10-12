Pablo Carreno Busta - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Pablo Carreno Busta - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de octubre de 2026.
El tenista español Pablo Carreno Busta(65) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(6) este lunes no antes de las 06:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Pablo Carreno Busta
|08/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Mariano Navone
| 1-2 (6-4, 5-7, 3-6)
| Pablo Carreno Busta
|02/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Pablo Carreno Busta
|29/09/2026
| China Open, Qualification (Cuartos de final)
| Adrian Mannarino
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Pablo Carreno Busta
|28/09/2026
| China Open, Qualification (Octavos de final)
| Yi Zhou
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Pablo Carreno Busta
Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Camilo Ugo Carabelli
| 1-2 (6-4, 6-7, 5-7)
| Felix Auger-Aliassime
|30/09/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Karen Khachanov
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Felix Auger-Aliassime
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Arthur Rinderknech
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-3)
| Quentin Halys
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-3 (7-6, 3-6, 2-6, 2-6)
| Karen Khachanov