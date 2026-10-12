Pablo Carreno Busta - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Pablo Carreno Busta - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Shanghai Rolex Masters
Pablo Carreno Busta - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 12 octubre 2026 5:02
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Madrid, 12 de octubre de 2026.

El tenista español Pablo Carreno Busta(65) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(6) este lunes no antes de las 06:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alejandro Tabilo 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Pablo Carreno Busta
08/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Mariano Navone 1-2 (6-4, 5-7, 3-6) Pablo Carreno Busta
02/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-2) Pablo Carreno Busta
29/09/2026 China Open, Qualification (Cuartos de final) Adrian Mannarino 0-2 (3-6, 4-6) Pablo Carreno Busta
28/09/2026 China Open, Qualification (Octavos de final) Yi Zhou 0-2 (5-7, 3-6) Pablo Carreno Busta

Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Camilo Ugo Carabelli 1-2 (6-4, 6-7, 5-7) Felix Auger-Aliassime
30/09/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 2-0 (6-3, 6-3) Felix Auger-Aliassime
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Felix Auger-Aliassime 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Arthur Rinderknech
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Felix Auger-Aliassime 2-1 (7-6, 4-6, 6-3) Quentin Halys
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-3 (7-6, 3-6, 2-6, 2-6) Karen Khachanov
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