Pablo Carreno Busta - Jiri Lehecka, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Tennis Championships

Pablo Carreno Busta - Jiri Lehecka: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dubai Tennis Championships
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 25 febrero 2026 11:31
Madrid, 25 de febrero de 2026.

El tenista Español Pablo Carreno Busta(124) se enfrenta en Octavos de final del torneo Dubai Tennis Championships al tenista Checo Jiri Lehecka(24) este miércoles a las 12:30.

-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Pablo Carreno Busta 2-0 (6-2, 6-4) Denis Shapovalov
22/02/2026 Dubai Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final) Pablo Carreno Busta 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) Luca Nardi
21/02/2026 Dubai Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 0-2 (3-6, 2-6) Pablo Carreno Busta
17/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Pablo Carreno Busta 1-2 (6-4, 5-7, 3-6) Quentin Halys
15/02/2026 Qatar Open, Qualification (Cuartos de final) Pablo Carreno Busta 2-0 (7-5, 6-3) Billy Harris

-Últimos Resultados de Jiri Lehecka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Luca Nardi 1-2 (6-4, 4-6, 2-6) Jiri Lehecka
19/02/2026 Qatar Open (Cuartos de final) Jiri Lehecka 0-2 (3-6, 3-6) Arthur Fils
18/02/2026 Qatar Open (Octavos de final) Jiri Lehecka 2-0 (6-2, 6-1) Zizou Bergs
17/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 2-0 (6-3, 6-3) Jenson Brooksby
07/02/2026 Davis Cup Qualifiers (Semifinal) Jiri Lehecka 2-0 (6-3, 6-4) Dragos Nicolae Madaras

