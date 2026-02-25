Pablo Carreno Busta - Jiri Lehecka, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Tennis Championships

Pablo Carreno Busta - Jiri Lehecka: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dubai Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de febrero de 2026.
El tenista Español Pablo Carreno Busta(124) se enfrenta en Octavos de final del torneo Dubai Tennis Championships al tenista Checo Jiri Lehecka(24) este miércoles a las 12:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Denis Shapovalov
|22/02/2026
| Dubai Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-6)
| Luca Nardi
|21/02/2026
| Dubai Tennis Championships, Qualification (Octavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Pablo Carreno Busta
|17/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 1-2 (6-4, 5-7, 3-6)
| Quentin Halys
|15/02/2026
| Qatar Open, Qualification (Cuartos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Billy Harris
-Últimos Resultados de Jiri Lehecka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Luca Nardi
| 1-2 (6-4, 4-6, 2-6)
| Jiri Lehecka
|19/02/2026
| Qatar Open (Cuartos de final)
| Jiri Lehecka
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Arthur Fils
|18/02/2026
| Qatar Open (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Zizou Bergs
|17/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Jenson Brooksby
|07/02/2026
| Davis Cup Qualifiers (Semifinal)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Dragos Nicolae Madaras