Pablo Carreno Busta - Jiri Lehecka, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Tennis Championships

Pablo Carreno Busta - Jiri Lehecka: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dubai Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de febrero de 2026.

El tenista Español Pablo Carreno Busta(124) se enfrenta en Octavos de final del torneo Dubai Tennis Championships al tenista Checo Jiri Lehecka(24) este miércoles a las 12:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 24/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Pablo Carreno Busta 2-0 (6-2, 6-4) Denis Shapovalov 22/02/2026 Dubai Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final) Pablo Carreno Busta 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) Luca Nardi 21/02/2026 Dubai Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 0-2 (3-6, 2-6) Pablo Carreno Busta 17/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Pablo Carreno Busta 1-2 (6-4, 5-7, 3-6) Quentin Halys 15/02/2026 Qatar Open, Qualification (Cuartos de final) Pablo Carreno Busta 2-0 (7-5, 6-3) Billy Harris

-Últimos Resultados de Jiri Lehecka.