Pablo Carreno Busta - Jiri Lehecka, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Pablo Carreno Busta - Jiri Lehecka: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros ATP
Pablo Carreno Busta - Jiri Lehecka: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 25 mayo 2026 10:01
Seguir en

Madrid, 25 de mayo de 2026.

El tenista español Pablo Carreno Busta(90) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista checo Jiri Lehecka(14) este lunes a las 11:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/02/2026 Dubai Tennis Championships (Octavos de final) Pablo Carreno Busta 0-2 (6-7, 4-6) Jiri Lehecka

-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/05/2026 Valencia (Cuartos de final) Pablo Carreno Busta 0-0 () Jaume Munar
14/05/2026 Valencia (Octavos de final) Sebastian Baez 1-2 (7-5, 5-7, 5-7) Pablo Carreno Busta
12/05/2026 Valencia (Dieciseisavos de final) Pablo Carreno Busta 2-0 (6-4, 6-3) Francisco Comesana
06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Pablo Carreno Busta 0-2 (2-6, 1-6) Alejandro Tabilo
05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Pablo Carreno Busta 0-0 () Stan Wawrinka

-Últimos Resultados de Jiri Lehecka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Casper Ruud 2-0 (6-3, 6-4) Jiri Lehecka
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Jan-Lennard Struff 0-2 (6-7, 3-6) Jiri Lehecka
29/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 6-4) Jiri Lehecka
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Jiri Lehecka 2-0 (6-3, 6-3) Lorenzo Musetti
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 2-0 (6-4, 6-2) Alex Michelsen

Contador

Contenido patrocinado