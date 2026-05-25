Pablo Carreno Busta - Jiri Lehecka, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Pablo Carreno Busta - Jiri Lehecka: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de mayo de 2026.
El tenista español Pablo Carreno Busta(90) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista checo Jiri Lehecka(14) este lunes a las 11:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Octavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Jiri Lehecka
-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/05/2026
| Valencia (Cuartos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 0-0 ()
| Jaume Munar
|14/05/2026
| Valencia (Octavos de final)
| Sebastian Baez
| 1-2 (7-5, 5-7, 5-7)
| Pablo Carreno Busta
|12/05/2026
| Valencia (Dieciseisavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Francisco Comesana
|06/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Alejandro Tabilo
|05/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir)
| Pablo Carreno Busta
| 0-0 ()
| Stan Wawrinka
-Últimos Resultados de Jiri Lehecka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Casper Ruud
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Jiri Lehecka
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Jiri Lehecka
|29/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Jiri Lehecka
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Lorenzo Musetti
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Alex Michelsen