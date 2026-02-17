Pablo Carreno Busta - Quentin Halys, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Open

Pablo Carreno Busta - Quentin Halys: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Qatar Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de febrero de 2026.
El tenista Español Pablo Carreno Busta(123) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Qatar Open al tenista Francés Quentin Halys(72) este martes a las 11:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/03/2025
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Quentin Halys
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Pablo Carreno Busta
-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/02/2026
| Qatar Open, Qualification (Cuartos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Billy Harris
|14/02/2026
| Qatar Open, Qualification (Octavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Reda Bennani
|07/02/2026
| Rotterdam Open, Qualification (Octavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 1-2 (4-6, 6-3, 1-6)
| Roberto Carballes Baena
|05/02/2026
| Open Sud de France (Octavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Pablo Carreno Busta
|03/02/2026
| Open Sud de France (Dieciseisavos de final)
| Miomir Kecmanovic
| 1-2 (6-4, 3-6, 6-7)
| Pablo Carreno Busta
-Últimos Resultados de Quentin Halys.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/02/2026
| Qatar Open, Qualification (Cuartos de final)
| Quentin Halys
| 1-2 (6-1, 3-6, 6-7)
| Jan Choinski
|14/02/2026
| Qatar Open, Qualification (Octavos de final)
| Quentin Halys
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Mert Alkaya
|11/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Quentin Halys
|10/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Quentin Halys
| 2-1 (3-6, 6-1, 6-1)
| Mees Rottgering
|28/01/2026
| Quimper (Dieciseisavos de final)
| Marc-Andrea Huesler
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Quentin Halys