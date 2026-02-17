Pablo Carreno Busta - Quentin Halys, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Open

Pablo Carreno Busta - Quentin Halys: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Qatar Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: martes, 17 febrero 2026 10:32
Madrid, 17 de febrero de 2026.

El tenista Español Pablo Carreno Busta(123) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Qatar Open al tenista Francés Quentin Halys(72) este martes a las 11:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/03/2025 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Quentin Halys 2-0 (6-3, 6-4) Pablo Carreno Busta

-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/02/2026 Qatar Open, Qualification (Cuartos de final) Pablo Carreno Busta 2-0 (7-5, 6-3) Billy Harris
14/02/2026 Qatar Open, Qualification (Octavos de final) Pablo Carreno Busta 2-0 (6-4, 6-2) Reda Bennani
07/02/2026 Rotterdam Open, Qualification (Octavos de final) Pablo Carreno Busta 1-2 (4-6, 6-3, 1-6) Roberto Carballes Baena
05/02/2026 Open Sud de France (Octavos de final) Tallon Griekspoor 2-0 (6-4, 6-4) Pablo Carreno Busta
03/02/2026 Open Sud de France (Dieciseisavos de final) Miomir Kecmanovic 1-2 (6-4, 3-6, 6-7) Pablo Carreno Busta

-Últimos Resultados de Quentin Halys.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/02/2026 Qatar Open, Qualification (Cuartos de final) Quentin Halys 1-2 (6-1, 3-6, 6-7) Jan Choinski
14/02/2026 Qatar Open, Qualification (Octavos de final) Quentin Halys 2-0 (6-3, 6-4) Mert Alkaya
11/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Tallon Griekspoor 2-0 (7-5, 7-6) Quentin Halys
10/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Quentin Halys 2-1 (3-6, 6-1, 6-1) Mees Rottgering
28/01/2026 Quimper (Dieciseisavos de final) Marc-Andrea Huesler 2-0 (6-3, 7-6) Quentin Halys

