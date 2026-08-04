Pablo Carreno Busta - Valentin Royer, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Pablo Carreno Busta - Valentin Royer: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de National Bank Open
Pablo Carreno Busta - Valentin Royer: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 4 agosto 2026 19:01
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Madrid, 4 de agosto de 2026.

El tenista español Pablo Carreno Busta(66) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo National Bank Open al tenista francés Valentin Royer(78) este martes no antes de las 18:30.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/07/2026 Estoril Open (Octavos de final) Luca Van Assche 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) Pablo Carreno Busta
21/07/2026 Estoril Open (Dieciseisavos de final) Vilius Gaubas 0-2 (1-6, 3-6) Pablo Carreno Busta
15/07/2026 Croatia Open (Octavos de final) Pablo Carreno Busta 1-2 (6-3, 5-7, 5-7) Camilo Ugo Carabelli
14/07/2026 Croatia Open (Dieciseisavos de final) Matej Dodig 0-2 (4-6, 2-6) Pablo Carreno Busta
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 3-2 (3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4) Pablo Carreno Busta

Últimos Resultados de Valentin Royer

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/07/2026 Croatia Open (Dieciseisavos de final) Alex Molcan 2-0 (6-4, 7-5) Valentin Royer
11/07/2026 Iasi (Semifinal) Valentin Royer 0-2 (3-6, 4-6) Titouan Droguet
10/07/2026 Iasi (Cuartos de final) Valentin Royer 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) Taro Daniel
09/07/2026 Iasi (Octavos de final) Valentin Royer 2-1 (3-6, 7-6, 6-4) Olle Wallin
07/07/2026 Iasi (Dieciseisavos de final) Valentin Royer 2-0 (6-2, 6-3) Maximilian Neuchrist

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