Pablo Carreno Busta - Valentin Royer, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Pablo Carreno Busta - Valentin Royer: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de agosto de 2026.
El tenista español Pablo Carreno Busta(66) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo National Bank Open al tenista francés Valentin Royer(78) este martes no antes de las 18:30.
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Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/07/2026
| Estoril Open (Octavos de final)
| Luca Van Assche
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-2)
| Pablo Carreno Busta
|21/07/2026
| Estoril Open (Dieciseisavos de final)
| Vilius Gaubas
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Pablo Carreno Busta
|15/07/2026
| Croatia Open (Octavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 1-2 (6-3, 5-7, 5-7)
| Camilo Ugo Carabelli
|14/07/2026
| Croatia Open (Dieciseisavos de final)
| Matej Dodig
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Pablo Carreno Busta
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Rafael Jodar
| 3-2 (3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4)
| Pablo Carreno Busta
Últimos Resultados de Valentin Royer
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/07/2026
| Croatia Open (Dieciseisavos de final)
| Alex Molcan
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Valentin Royer
|11/07/2026
| Iasi (Semifinal)
| Valentin Royer
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Titouan Droguet
|10/07/2026
| Iasi (Cuartos de final)
| Valentin Royer
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-2)
| Taro Daniel
|09/07/2026
| Iasi (Octavos de final)
| Valentin Royer
| 2-1 (3-6, 7-6, 6-4)
| Olle Wallin
|07/07/2026
| Iasi (Dieciseisavos de final)
| Valentin Royer
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Maximilian Neuchrist