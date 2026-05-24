Pablo Llamas Ruiz - Thiago Agustin Tirante, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Pablo Llamas Ruiz - Thiago Agustin Tirante: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de mayo de 2026.
El tenista español Pablo Llamas Ruiz(124) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista argentino Thiago Agustin Tirante(58) este domingo a las 11:00.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/09/2025
| Szczecin (Final)
| Pablo Llamas Ruiz
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Thiago Agustin Tirante
-Últimos Resultados de Pablo Llamas Ruiz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/05/2026
| Roland Garros, Qualification ATP (Dieciseisavos de final)
| Vilius Gaubas
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Pablo Llamas Ruiz
|20/05/2026
| Roland Garros, Qualification ATP (Treintaidosavos de final)
| Ugo Blanchet
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Pablo Llamas Ruiz
|18/05/2026
| Roland Garros, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Nicolas Mejia
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Pablo Llamas Ruiz
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Pablo Llamas Ruiz
| 1-2 (6-3, 4-6, 2-6)
| Daniil Medvedev
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Corentin Moutet
| 1-2 (4-6, 6-3, 6-7)
| Pablo Llamas Ruiz
-Últimos Resultados de Thiago Agustin Tirante.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/05/2026
| Geneva Open (Dieciseisavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Thiago Agustin Tirante
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Daniil Medvedev
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Thiago Agustin Tirante
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Cameron Norrie
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 2-1 (6-7, 6-4, 6-0)
| Gianluca Cadenasso