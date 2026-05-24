Pablo Llamas Ruiz - Thiago Agustin Tirante, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Pablo Llamas Ruiz - Thiago Agustin Tirante: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 24 de mayo de 2026.

El tenista español Pablo Llamas Ruiz(124) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista argentino Thiago Agustin Tirante(58) este domingo a las 11:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 14/09/2025 Szczecin (Final) Pablo Llamas Ruiz 0-2 (3-6, 2-6) Thiago Agustin Tirante

-Últimos Resultados de Pablo Llamas Ruiz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 22/05/2026 Roland Garros, Qualification ATP (Dieciseisavos de final) Vilius Gaubas 0-2 (3-6, 1-6) Pablo Llamas Ruiz 20/05/2026 Roland Garros, Qualification ATP (Treintaidosavos de final) Ugo Blanchet 0-2 (4-6, 2-6) Pablo Llamas Ruiz 18/05/2026 Roland Garros, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final) Nicolas Mejia 0-2 (3-6, 6-7) Pablo Llamas Ruiz 11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Pablo Llamas Ruiz 1-2 (6-3, 4-6, 2-6) Daniil Medvedev 09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Corentin Moutet 1-2 (4-6, 6-3, 6-7) Pablo Llamas Ruiz

-Últimos Resultados de Thiago Agustin Tirante.