Pablo Llamas Ruiz - Thiago Agustin Tirante, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Pablo Llamas Ruiz - Thiago Agustin Tirante: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros ATP
Pablo Llamas Ruiz - Thiago Agustin Tirante: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 24 mayo 2026 10:02
Seguir en

Madrid, 24 de mayo de 2026.

El tenista español Pablo Llamas Ruiz(124) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista argentino Thiago Agustin Tirante(58) este domingo a las 11:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/09/2025 Szczecin (Final) Pablo Llamas Ruiz 0-2 (3-6, 2-6) Thiago Agustin Tirante

-Últimos Resultados de Pablo Llamas Ruiz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/05/2026 Roland Garros, Qualification ATP (Dieciseisavos de final) Vilius Gaubas 0-2 (3-6, 1-6) Pablo Llamas Ruiz
20/05/2026 Roland Garros, Qualification ATP (Treintaidosavos de final) Ugo Blanchet 0-2 (4-6, 2-6) Pablo Llamas Ruiz
18/05/2026 Roland Garros, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final) Nicolas Mejia 0-2 (3-6, 6-7) Pablo Llamas Ruiz
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Pablo Llamas Ruiz 1-2 (6-3, 4-6, 2-6) Daniil Medvedev
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Corentin Moutet 1-2 (4-6, 6-3, 6-7) Pablo Llamas Ruiz

-Últimos Resultados de Thiago Agustin Tirante.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/05/2026 Geneva Open (Dieciseisavos de final) Arthur Rinderknech 2-0 (6-4, 6-1) Thiago Agustin Tirante
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Thiago Agustin Tirante 0-2 (3-6, 2-6) Daniil Medvedev
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (3-6, 4-6) Thiago Agustin Tirante
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Thiago Agustin Tirante 2-0 (6-3, 7-5) Cameron Norrie
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Thiago Agustin Tirante 2-1 (6-7, 6-4, 6-0) Gianluca Cadenasso

Contador

Contenido patrocinado