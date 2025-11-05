Pafos FC - Villarreal, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 5 de noviembre de 2025.
El Pafos FC, situado en la 28ª posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de Champions en el Alphamega Stadium ante el Villarreal este miércoles a las 18:45, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Kairat Almaty, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villarreal ocupa el 32º lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Manchester City, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
PAFOS FC: Neophytos Michael; Bruno Felipe, Derrick Luckassen, David Luiz, Ken Sema; Ivan Sunjic, David Goldar, Pepe; Mislav Orsic, Vlad Dragomir, Quina.
VILLARREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Pape Gueye, Daniel Parejo, Alberto Moleiro; Ayoze Perez, Georges Mikautadze.
-Últimos Resultados del Pafos FC.
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|21/10/2025
|Champions
|Kairat Almaty
|0-0
|Pafos FC
|30/09/2025
|Champions
|Pafos FC
|1-5
|Bayern Munich
|17/09/2025
|Champions
|Olympiacos
|0-0
|Pafos FC
-Últimos Resultados del Villarreal.
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|01/11/2025
|LaLiga
|Villarreal
|4-0
|Rayo
|25/10/2025
|LaLiga
|Valencia
|0-2
|Villarreal
|21/10/2025
|Champions
|Villarreal
|0-2
|Manchester City
|18/10/2025
|LaLiga
|Villarreal
|2-2
|Betis
|04/10/2025
|LaLiga
|Real Madrid
|3-1
|Villarreal