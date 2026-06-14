Países Bajos - Japón, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Países Bajos - Japón: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de junio de 2026.

Las selecciones de Países Bajos y Japón debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el AT&T Stadium este domingo a las 22:00

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Japón 0 0 2 Clasificado Países Bajos 0 0 3 Tercero ¿? Suecia 0 0 4 Eliminado Túnez 0 0

-Onces iniciales probables.

PAÍSES BAJOS: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Crysencio Summerville, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Donyell Malen.

JAPÓN: Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe, Ko Itakura, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Ao Tanaka, Daichi Kamada, Keito Nakamura, Takefusa Kubo, Junya Ito, Ayase Ueda.