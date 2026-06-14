Países Bajos - Japón, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Países Bajos - Japón: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de junio de 2026.
Las selecciones de Países Bajos y Japón debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el AT&T Stadium este domingo a las 22:00
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Japón
| 0
| 0
|2
| Clasificado
| Países Bajos
| 0
| 0
|3
| Tercero ¿?
| Suecia
| 0
| 0
|4
| Eliminado
| Túnez
| 0
| 0
-Onces iniciales probables.
PAÍSES BAJOS: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Crysencio Summerville, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Donyell Malen.
JAPÓN: Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe, Ko Itakura, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Ao Tanaka, Daichi Kamada, Keito Nakamura, Takefusa Kubo, Junya Ito, Ayase Ueda.