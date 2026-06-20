Países Bajos - Suecia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Países Bajos - Suecia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de junio de 2026.

La selección de Países Bajos, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el NRG Stadium de Houston, en EE. UU. ante Suecia este sábado a las 19:00, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado como local contra Japón, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Suecia ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 5 - 1 cosechada como local contra Túnez, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Suecia 3 1 2 Clasificado Japón 1 1 3 Tercero ¿? Países Bajos 1 1 4 Eliminado Túnez 0 1

-Onces iniciales probables.

PAÍSES BAJOS: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Donyell Malen, Cody Gakpo.

SUECIA: Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Nilsson Lindeloef; Alexander Bernhardsson, Jesper Karlstroem, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson, Benjamin Nygren; Viktor Gyoekeres, Anthony Elanga.

-Últimos Resultados de Países Bajos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/06/2026 World Cup Grp. F Netherlands 2-2 Japan

-Últimos Resultados de Suecia.