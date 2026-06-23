Panamá - Croacia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Panamá - Croacia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de junio de 2026.

La selección de Panamá, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el BMO Field de Toronto, en Canadá ante Croacia este miércoles a las 01:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Ghana, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Croacia ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota de 4 - 2 cosechada contra Inglaterra, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Inglaterra 3 1 2 Clasificado Ghana 3 1 3 Tercero ¿? Panamá 0 1 4 Eliminado Croacia 0 1

-Onces iniciales probables.

PANAMÁ: Orlando Mosquera; Cesar Blackman, Jiovany Ramos, Jose Cordoba; Amir Murillo, Carlos Harvey, Christian Martinez, Andres Andrade; Yoel Barcenas, Cecilio Waterman, Jose Luis Rodriguez.

CROACIA: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Luka Vuskovic, Josko Gvardiol; Luka Modric, Petar Sucic, Mateo Kovacic; Andrej Kramaric, Petar Musa, Ivan Perisic.

-Últimos Resultados de Panamá.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/06/2026 World Cup Grp. L Ghana 1-0 Panama

-Últimos Resultados de Croacia.