Panamá - Inglaterra, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Panamá - Inglaterra: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 27 de junio de 2026.

La selección de Panamá, situada en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el MetLife Stadium de Nueva York (East Rutherford), en EE. UU. ante Inglaterra este sábado a las 23:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 1 como local contra Croacia, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Inglaterra ocupa el primero lugar, llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Ghana, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Inglaterra 4 2 2 Clasificado Ghana 4 2 3 Tercero ¿? Croacia 3 2 4 Eliminado Panamá 0 2

-Onces iniciales probables.

PANAMÁ: Orlando Mosquera; Cesar Blackman, Andres Andrade, Amir Murillo, Jiovany Ramos, Jose Cordoba; Yoel Barcenas, Carlos Harvey, Christian Martinez, Jose Luis Rodriguez, Jose Fajardo.

INGLATERRA: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Djed Spence; Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Harry Kane.

-Últimos Resultados de Panamá.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/06/2026 World Cup Grp. L Panama 0-1 Croatia 18/06/2026 World Cup Grp. L Ghana 1-0 Panama

-Últimos Resultados de Inglaterra.