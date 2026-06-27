Panamá 0 - 0 Inglaterra, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 27 de junio de 2026.

La selección de Panamá, situada en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el MetLife Stadium de Nueva York (East Rutherford), en EE. UU. ante Inglaterra este sábado a las 23:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 1 como local contra Croacia, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Inglaterra ocupa el primero lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Ghana, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

PANAMÁ: Orlando Mosquera; Jose Cordoba, Jorge Gutierrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andres Andrade; Yoel Barcenas, Carlos Harvey, Christian Martinez, Jose Luis Rodriguez, Tomas Rodriguez.

INGLATERRA: Jordan Pickford; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Bukayo Saka, Morgan Rogers, Jude Bellingham, Marcus Rashford, Harry Kane.

-Últimos Resultados de Panamá.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/06/2026 World Cup Grp. L Panama 0-1 Croatia 18/06/2026 World Cup Grp. L Ghana 1-0 Panama

-Últimos Resultados de Inglaterra.