Panna Udvardy - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Iasi Open

Panna Udvardy - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Iasi Open
Panna Udvardy - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Iasi Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 17 julio 2026 15:31
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Madrid, 17 de julio de 2026.

La tenista Húngara Panna Udvardy(71) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Iasi Open a la tenista española Paula Badosa(115) este viernes no antes de las 16:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Panna Udvardy.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/07/2026 Iasi Open (Octavos de final) Panna Udvardy 2-1 (1-6, 7-5, 6-2) Katarzyna Kawa
14/07/2026 Iasi Open (Dieciseisavos de final) Panna Udvardy 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) Leyre Romero Gormaz
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Ekaterina Alexandrova 2-0 (6-4, 6-2) Panna Udvardy
24/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Octavos de final) Jelena Ostapenko 2-1 (3-6, 6-1, 6-2) Panna Udvardy
23/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final) Panna Udvardy 1-0 (7-6, 3-2) Anna Bondar

-Últimos Resultados de Paula Badosa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/07/2026 Iasi Open (Octavos de final) Alevtina Ibragimova 1-2 (6-7, 6-1, 4-6) Paula Badosa
14/07/2026 Iasi Open (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 2-0 (6-3, 6-1) Anhelina Kalinina
11/07/2026 Bastad (Final) Simona Waltert 0-2 (5-7, 5-7) Paula Badosa
10/07/2026 Bastad (Semifinal) Yulia Putintseva 0-2 (1-6, 2-6) Paula Badosa
09/07/2026 Bastad (Cuartos de final) Paula Badosa 2-0 (7-5, 7-6) Varvara Lepchenko

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