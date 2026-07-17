Panna Udvardy - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Iasi Open

Panna Udvardy - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Iasi Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de julio de 2026.
La tenista Húngara Panna Udvardy(71) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Iasi Open a la tenista española Paula Badosa(115) este viernes no antes de las 16:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Panna Udvardy.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/07/2026
| Iasi Open (Octavos de final)
| Panna Udvardy
| 2-1 (1-6, 7-5, 6-2)
| Katarzyna Kawa
|14/07/2026
| Iasi Open (Dieciseisavos de final)
| Panna Udvardy
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-3)
| Leyre Romero Gormaz
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Panna Udvardy
|24/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Octavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-1 (3-6, 6-1, 6-2)
| Panna Udvardy
|23/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final)
| Panna Udvardy
| 1-0 (7-6, 3-2)
| Anna Bondar
-Últimos Resultados de Paula Badosa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/07/2026
| Iasi Open (Octavos de final)
| Alevtina Ibragimova
| 1-2 (6-7, 6-1, 4-6)
| Paula Badosa
|14/07/2026
| Iasi Open (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Anhelina Kalinina
|11/07/2026
| Bastad (Final)
| Simona Waltert
| 0-2 (5-7, 5-7)
| Paula Badosa
|10/07/2026
| Bastad (Semifinal)
| Yulia Putintseva
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Paula Badosa
|09/07/2026
| Bastad (Cuartos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Varvara Lepchenko