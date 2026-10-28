Paula Badosa - Sinja Kraus, en directo hoy: sigue el partido de Guangzhou Open

Paula Badosa - Sinja Kraus: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Guangzhou Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 28 de octubre de 2026.

La tenista española Paula Badosa(61) se enfrenta en Octavos de final del torneo Guangzhou Open a la tenista austriaca Sinja Kraus(77) este miércoles no antes de las 07:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 12/03/2026 Austin (Cuartos de final) Paula Badosa 2-0 (7-5, 6-1) Sinja Kraus

Últimos Resultados de Paula Badosa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 26/10/2026 Guangzhou Open (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 2-0 (6-1, 6-4) Carol Young Suh Lee 20/10/2026 Japan Women's Open (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Antonia Ruzic 03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Jelena Ostapenko 2-0 (7-6, 7-5) Paula Badosa 01/10/2026 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Paula Badosa 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Daria Kasatkina 19/09/2026 Sao Paulo Open (Semifinal) Nadia Podoroska 2-0 (6-3, 6-4) Paula Badosa

Últimos Resultados de Sinja Kraus