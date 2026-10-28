Paula Badosa - Sinja Kraus, en directo hoy: sigue el partido de Guangzhou Open

Paula Badosa - Sinja Kraus: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Guangzhou Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de octubre de 2026.
La tenista española Paula Badosa(61) se enfrenta en Octavos de final del torneo Guangzhou Open a la tenista austriaca Sinja Kraus(77) este miércoles no antes de las 07:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/03/2026
| Austin (Cuartos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Sinja Kraus
Últimos Resultados de Paula Badosa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/10/2026
| Guangzhou Open (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Carol Young Suh Lee
|20/10/2026
| Japan Women's Open (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 1-2 (6-3, 4-6, 3-6)
| Antonia Ruzic
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Paula Badosa
|01/10/2026
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Paula Badosa
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Daria Kasatkina
|19/09/2026
| Sao Paulo Open (Semifinal)
| Nadia Podoroska
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Paula Badosa
Últimos Resultados de Sinja Kraus
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/10/2026
| Guangzhou Open (Dieciseisavos de final)
| Panna Udvardy
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Sinja Kraus
|21/10/2026
| Japan Women's Open (Octavos de final)
| Talia Gibson
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Sinja Kraus
|19/10/2026
| Japan Women's Open (Dieciseisavos de final)
| Caty McNally
| 0-1 (4-6, 1-3)
| Sinja Kraus
|18/10/2026
| Japan Women's Open, Qualification (Sin Definir)
| Sinja Kraus
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Sofia Kenin
|17/10/2026
| Japan Women's Open, Qualification (Sin Definir)
| Sinja Kraus
| 2-1 (6-1, 3-6, 6-2)
| Momoko Kobori