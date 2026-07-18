Paula Badosa - Tamara Zidansek, en directo hoy: sigue el partido de Iasi Open

Paula Badosa - Tamara Zidansek: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Iasi Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de julio de 2026.
La tenista española Paula Badosa(115) se enfrenta en Semifinal del torneo Iasi Open a la tenista eslovena Tamara Zidansek(148) este sábado no antes de las 17:40.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Paula Badosa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/07/2026
| Iasi Open (Cuartos de final)
| Panna Udvardy
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Paula Badosa
|16/07/2026
| Iasi Open (Octavos de final)
| Alevtina Ibragimova
| 1-2 (6-7, 6-1, 4-6)
| Paula Badosa
|14/07/2026
| Iasi Open (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Anhelina Kalinina
|11/07/2026
| Bastad (Final)
| Simona Waltert
| 0-2 (5-7, 5-7)
| Paula Badosa
|10/07/2026
| Bastad (Semifinal)
| Yulia Putintseva
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Paula Badosa
-Últimos Resultados de Tamara Zidansek.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/07/2026
| Iasi Open (Cuartos de final)
| Tamara Zidansek
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Petra Marcinko
|15/07/2026
| Iasi Open (Octavos de final)
| Anna Bondar
| 1-2 (6-7, 7-6, 5-7)
| Tamara Zidansek
|14/07/2026
| Iasi Open (Dieciseisavos de final)
| Emiliana Arango
| 1-2 (7-5, 2-6, 3-6)
| Tamara Zidansek
|23/06/2026
| Wimbledon, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Zhuoxuan Bai
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Tamara Zidansek
|11/06/2026
| Modena (Octavos de final)
| Tamara Zidansek
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Nuria Brancaccio