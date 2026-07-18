Paula Badosa - Tamara Zidansek, en directo hoy: sigue el partido de Iasi Open

Paula Badosa - Tamara Zidansek: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Iasi Open
Paula Badosa - Tamara Zidansek: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Iasi Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 18 julio 2026 16:40
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Madrid, 18 de julio de 2026.

La tenista española Paula Badosa(115) se enfrenta en Semifinal del torneo Iasi Open a la tenista eslovena Tamara Zidansek(148) este sábado no antes de las 17:40.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Paula Badosa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/07/2026 Iasi Open (Cuartos de final) Panna Udvardy 0-2 (4-6, 6-7) Paula Badosa
16/07/2026 Iasi Open (Octavos de final) Alevtina Ibragimova 1-2 (6-7, 6-1, 4-6) Paula Badosa
14/07/2026 Iasi Open (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 2-0 (6-3, 6-1) Anhelina Kalinina
11/07/2026 Bastad (Final) Simona Waltert 0-2 (5-7, 5-7) Paula Badosa
10/07/2026 Bastad (Semifinal) Yulia Putintseva 0-2 (1-6, 2-6) Paula Badosa

-Últimos Resultados de Tamara Zidansek.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/07/2026 Iasi Open (Cuartos de final) Tamara Zidansek 2-0 (6-3, 7-5) Petra Marcinko
15/07/2026 Iasi Open (Octavos de final) Anna Bondar 1-2 (6-7, 7-6, 5-7) Tamara Zidansek
14/07/2026 Iasi Open (Dieciseisavos de final) Emiliana Arango 1-2 (7-5, 2-6, 3-6) Tamara Zidansek
23/06/2026 Wimbledon, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Zhuoxuan Bai 2-0 (6-2, 7-5) Tamara Zidansek
11/06/2026 Modena (Octavos de final) Tamara Zidansek 0-2 (2-6, 2-6) Nuria Brancaccio

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