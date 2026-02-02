Pedro Martinez - Adrian Mannarino, en directo hoy: sigue el partido de Open Sud de France

Pedro Martinez - Adrian Mannarino: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Open Sud de France
Pedro Martinez - Adrian Mannarino: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Open Sud de France - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 2 febrero 2026 15:32
Madrid, 2 de febrero de 2026.

El tenista Español Pedro Martinez(77) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Open Sud de France al tenista Francés Adrian Mannarino(70) este lunes a las 16:30.

-Últimos Resultados de Pedro Martinez.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/01/2026 Quimper (Octavos de final) Pedro Martinez 0-2 (6-7, 1-6) Sascha Gueymard-Wayenburg
28/01/2026 Quimper (Dieciseisavos de final) Pedro Martinez 2-0 (6-4, 7-5) Arthur Bouquier
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Pedro Martinez 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) Novak Djokovic
10/01/2026 Bengaluru (Final) Pedro Martinez 2-0 (7-6, 6-3) Timofey Skatov
09/01/2026 Bengaluru (Semifinal) Pedro Martinez 2-0 (7-6, 6-1) Matteo Martineau

-Últimos Resultados de Adrian Mannarino.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/01/2026 Quimper (Dieciseisavos de final) Remy Bertola 2-0 (7-6, 6-4) Adrian Mannarino
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Adrian Mannarino 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) Rinky Hijikata
11/01/2026 ASB Classic (Dieciseisavos de final) Adrian Mannarino 0-2 (4-6, 3-6) Eliot Spizzirri
05/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Dieciseisavos de final) Marin Cilic 2-0 (6-3, 6-2) Adrian Mannarino
02/11/2025 Open de Moselle (Dieciseisavos de final) Arthur Cazaux 2-0 (6-3, 7-6) Adrian Mannarino

