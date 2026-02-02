Pedro Martinez - Adrian Mannarino, en directo hoy: sigue el partido de Open Sud de France

Pedro Martinez - Adrian Mannarino: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Open Sud de France - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de febrero de 2026.
El tenista Español Pedro Martinez(77) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Open Sud de France al tenista Francés Adrian Mannarino(70) este lunes a las 16:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Pedro Martinez.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/01/2026
| Quimper (Octavos de final)
| Pedro Martinez
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Sascha Gueymard-Wayenburg
|28/01/2026
| Quimper (Dieciseisavos de final)
| Pedro Martinez
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Arthur Bouquier
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Pedro Martinez
| 0-3 (3-6, 2-6, 2-6)
| Novak Djokovic
|10/01/2026
| Bengaluru (Final)
| Pedro Martinez
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Timofey Skatov
|09/01/2026
| Bengaluru (Semifinal)
| Pedro Martinez
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Matteo Martineau
-Últimos Resultados de Adrian Mannarino.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/01/2026
| Quimper (Dieciseisavos de final)
| Remy Bertola
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Adrian Mannarino
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Adrian Mannarino
| 0-3 (3-6, 3-6, 1-6)
| Rinky Hijikata
|11/01/2026
| ASB Classic (Dieciseisavos de final)
| Adrian Mannarino
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Eliot Spizzirri
|05/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Marin Cilic
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Adrian Mannarino
|02/11/2025
| Open de Moselle (Dieciseisavos de final)
| Arthur Cazaux
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Adrian Mannarino