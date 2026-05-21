Petra Marcinko - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de GP SAR La Princesse Lalla Meryem

Petra Marcinko - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de GP SAR La Princesse Lalla Meryem - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de mayo de 2026.
La tenista Croata Petra Marcinko(76) se enfrenta en Cuartos de final del torneo GP SAR La Princesse Lalla Meryem a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(51) este jueves a las 13:30.
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-Últimos Resultados de Petra Marcinko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Octavos de final)
| Petra Marcinko
| 2-1 (5-7, 6-2, 7-6)
| Yelyzaveta Kotliar
|18/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Dieciseisavos de final)
| Petra Marcinko
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Vera Zvonareva
|05/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Petra Marcinko
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Oleksandra Oliynykova
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Belinda Bencic
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Petra Marcinko
|21/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Petra Marcinko
| 2-0 (6-0, 7-5)
| Victoria Jimenez Kasintseva
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Octavos de final)
| Fiona Ferro
| 1-2 (6-2, 6-7, 3-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|19/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Dieciseisavos de final)
| Lisa Zaar
| 0-2 (0-6, 5-7)
| Jessica Bouzas Maneiro
|16/05/2026
| Parma (Semifinal)
| Dayana Yastremska
| 2-1 (7-6, 6-7, 7-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|14/05/2026
| Parma (Cuartos de final)
| Susan Bandecchi
| 1-2 (1-6, 6-3, 4-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|13/05/2026
| Parma (Octavos de final)
| Lilli Tagger
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Jessica Bouzas Maneiro