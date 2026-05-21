Petra Marcinko - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de GP SAR La Princesse Lalla Meryem

Petra Marcinko - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de GP SAR La Princesse Lalla Meryem
Petra Marcinko - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de GP SAR La Princesse Lalla Meryem - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 21 mayo 2026 12:31
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Madrid, 21 de mayo de 2026.

La tenista Croata Petra Marcinko(76) se enfrenta en Cuartos de final del torneo GP SAR La Princesse Lalla Meryem a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(51) este jueves a las 13:30.

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-Últimos Resultados de Petra Marcinko.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Octavos de final) Petra Marcinko 2-1 (5-7, 6-2, 7-6) Yelyzaveta Kotliar
18/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Dieciseisavos de final) Petra Marcinko 2-0 (6-2, 6-4) Vera Zvonareva
05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Petra Marcinko 0-2 (1-6, 3-6) Oleksandra Oliynykova
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Belinda Bencic 2-0 (6-4, 6-2) Petra Marcinko
21/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Petra Marcinko 2-0 (6-0, 7-5) Victoria Jimenez Kasintseva

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Octavos de final) Fiona Ferro 1-2 (6-2, 6-7, 3-6) Jessica Bouzas Maneiro
19/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Dieciseisavos de final) Lisa Zaar 0-2 (0-6, 5-7) Jessica Bouzas Maneiro
16/05/2026 Parma (Semifinal) Dayana Yastremska 2-1 (7-6, 6-7, 7-6) Jessica Bouzas Maneiro
14/05/2026 Parma (Cuartos de final) Susan Bandecchi 1-2 (1-6, 6-3, 4-6) Jessica Bouzas Maneiro
13/05/2026 Parma (Octavos de final) Lilli Tagger 0-2 (3-6, 2-6) Jessica Bouzas Maneiro

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