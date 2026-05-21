Petra Marcinko - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de GP SAR La Princesse Lalla Meryem

Petra Marcinko - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de GP SAR La Princesse Lalla Meryem - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de mayo de 2026.

La tenista Croata Petra Marcinko(76) se enfrenta en Cuartos de final del torneo GP SAR La Princesse Lalla Meryem a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(51) este jueves a las 13:30.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Petra Marcinko.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 20/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Octavos de final) Petra Marcinko 2-1 (5-7, 6-2, 7-6) Yelyzaveta Kotliar 18/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Dieciseisavos de final) Petra Marcinko 2-0 (6-2, 6-4) Vera Zvonareva 05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Petra Marcinko 0-2 (1-6, 3-6) Oleksandra Oliynykova 23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Belinda Bencic 2-0 (6-4, 6-2) Petra Marcinko 21/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Petra Marcinko 2-0 (6-0, 7-5) Victoria Jimenez Kasintseva

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.