Polina Kudermetova - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Polina Kudermetova - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open
Polina Kudermetova - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 4 octubre 2026 6:01
Seguir en

Madrid, 4 de octubre de 2026.

La tenista uzbeka Polina Kudermetova(103) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open a la tenista rusa Mirra Andreeva(5) este domingo no antes de las 07:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/05/2023 Roland Garros, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-1, 6-4) Polina Kudermetova

Últimos Resultados de Polina Kudermetova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Clara Tauson 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Polina Kudermetova
30/09/2026 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Yexin Ma 1-2 (7-6, 3-6, 2-6) Polina Kudermetova
21/09/2026 Korea Open (Dieciseisavos de final) Kamilla Rakhimova 2-1 (7-6, 4-6, 7-5) Polina Kudermetova
24/08/2026 US Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Polina Kudermetova 0-2 (1-6, 3-6) Linda Fruhvirtova
13/08/2026 Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir) Xiyu Wang 2-0 (6-3, 6-2) Polina Kudermetova

Últimos Resultados de Mirra Andreeva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Yue Yuan 1-2 (6-3, 0-6, 0-6) Mirra Andreeva
25/09/2026 Singapore Open (Cuartos de final) Mirra Andreeva 0-2 (2-6, 5-7) Leylah Fernandez
23/09/2026 Singapore Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-2, 6-2) Aliaksandra Sasnovich
09/09/2026 US Open WTA (Cuartos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-2, 6-7, 2-6) Coco Gauff
07/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) Anastasia Potapova
Contador

Contenido patrocinado