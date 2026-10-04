Polina Kudermetova - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Polina Kudermetova - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de octubre de 2026.
La tenista uzbeka Polina Kudermetova(103) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open a la tenista rusa Mirra Andreeva(5) este domingo no antes de las 07:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/05/2023
| Roland Garros, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Polina Kudermetova
Últimos Resultados de Polina Kudermetova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Clara Tauson
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Polina Kudermetova
|30/09/2026
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Yexin Ma
| 1-2 (7-6, 3-6, 2-6)
| Polina Kudermetova
|21/09/2026
| Korea Open (Dieciseisavos de final)
| Kamilla Rakhimova
| 2-1 (7-6, 4-6, 7-5)
| Polina Kudermetova
|24/08/2026
| US Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Polina Kudermetova
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Linda Fruhvirtova
|13/08/2026
| Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir)
| Xiyu Wang
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Polina Kudermetova
Últimos Resultados de Mirra Andreeva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Yue Yuan
| 1-2 (6-3, 0-6, 0-6)
| Mirra Andreeva
|25/09/2026
| Singapore Open (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Leylah Fernandez
|23/09/2026
| Singapore Open (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Aliaksandra Sasnovich
|09/09/2026
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-2, 6-7, 2-6)
| Coco Gauff
|07/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (5-7, 6-4, 6-3)
| Anastasia Potapova