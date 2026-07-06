Portugal - España, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Portugal - España: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de julio de 2026.
La selección de Portugal se enfrenta en Octavos de final a España este lunes a las 21:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio AT&T Stadium de Dallas (Arlington), en EE.UU.
-Onces iniciales probables.
PORTUGAL: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leao, Cristiano Ronaldo.
ESPAÑA: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alejandro Baena, Mikel Oyarzabal.
-Últimos Resultados de Portugal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/07/2026
| World Cup Final Stage
| Portugal
| 2-1
| Croatia
|28/06/2026
| World Cup Grp. K
| Colombia
| 0-0
| Portugal
|23/06/2026
| World Cup Grp. K
| Portugal
| 5-0
| Uzbekistan
|17/06/2026
| World Cup Grp. K
| Portugal
| 1-1
| DR Congo
-Últimos Resultados de España.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/07/2026
| World Cup Final Stage
| Spain
| 3-0
| Austria
|27/06/2026
| World Cup Grp. H
| Uruguay
| 0-1
| Spain
|21/06/2026
| World Cup Grp. H
| Spain
| 4-0
| Saudi Arabia
|15/06/2026
| World Cup Grp. H
| Spain
| 0-0
| Cape Verde