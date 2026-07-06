Portugal - España, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Portugal - España: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA
Onces Iniciales probables: Portugal - España: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 6 julio 2026 16:01
Seguir en

Madrid, 6 de julio de 2026.

La selección de Portugal se enfrenta en Octavos de final a España este lunes a las 21:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio AT&T Stadium de Dallas (Arlington), en EE.UU.

-Onces iniciales probables.
PORTUGAL: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leao, Cristiano Ronaldo.
ESPAÑA: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alejandro Baena, Mikel Oyarzabal.

-Últimos Resultados de Portugal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/07/2026 World Cup Final Stage Portugal 2-1 Croatia
28/06/2026 World Cup Grp. K Colombia 0-0 Portugal
23/06/2026 World Cup Grp. K Portugal 5-0 Uzbekistan
17/06/2026 World Cup Grp. K Portugal 1-1 DR Congo

-Últimos Resultados de España.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/07/2026 World Cup Final Stage Spain 3-0 Austria
27/06/2026 World Cup Grp. H Uruguay 0-1 Spain
21/06/2026 World Cup Grp. H Spain 4-0 Saudi Arabia
15/06/2026 World Cup Grp. H Spain 0-0 Cape Verde

Contador

Contenido patrocinado