Portugal - RD Congo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 17 de junio de 2026.
Las selecciones de Portugal y RD Congo debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el NRG Stadium este miércoles a las 19:00
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Colombia
| 0
| 0
|2
| Clasificado
| RD Congo
| 0
| 0
|3
| Tercero ¿?
| Portugal
| 0
| 0
|4
| Eliminado
| Uzbekistán
| 0
| 0
-Onces iniciales probables.
PORTUGAL: Diogo Costa; Joao Cancelo, Renato Veiga, Goncalo Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.
RD CONGO: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Ngal Ayel Mukau; Yoane Wissa, Cedric Bakambu.