Portugal - Uzbekistán, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Portugal - Uzbekistán: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de junio de 2026.

La selección de Portugal, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el NRG Stadium de Houston, en EE. UU. ante Uzbekistán este martes a las 19:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado como local contra RD Congo, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Uzbekistán ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada como local contra el Colombia, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Colombia 3 1 2 Clasificado RD Congo 1 1 3 Tercero ¿? Portugal 1 1 4 Eliminado Uzbekistán 0 1

-Onces iniciales probables.

PORTUGAL: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.

UZBEKISTÁN: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Rustamjon Ashurmatov; Behruzjon Karimov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Sherzod Nasrulloev, Abbosbek Fayzullayev, Oston Urunov, Eldor Shomurodov.

-Últimos Resultados de Portugal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/06/2026 World Cup Grp. K Portugal 1-1 DR Congo

-Últimos Resultados de Uzbekistán.